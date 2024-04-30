Erdoğan - Özel görüşmesi: Yeri ve saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Perşembe günü saat 16.30'da AK Parrti Genel Merkezi'nde görüşecek.

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Erdoğan - Özel görüşmesi: Yeri ve saati belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan'da TBMM'de düzenlenen resepsiyonda bir araya gelmiş ve kısa bir görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özel, özel kalemlerin buluşma tarihini belirleyeceklerini duyurmuştu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da AKP Genel Merkezi'nde görüşecek.

Özel, Erdoğan'la görüşmesi için "titiz bir şekilde hazırlanıyoruz" dedi: Görüşmede hangi konular masaya yatırılacak?Özel, Erdoğan'la görüşmesi için "titiz bir şekilde hazırlanıyoruz" dedi: Görüşmede hangi konular masaya yatırılacak?Siyaset

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