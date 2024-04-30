İmamoğlu'ndan 'Edanur Gezer' açıklaması: Bu olayın siyasi istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz

Ekrem İmamoğlu, su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer hakkında, "Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz" dedi.

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İmamoğlu'ndan 'Edanur Gezer' açıklaması: Bu olayın siyasi istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz

İstanbul Küçükçekmece Menekşe Sahil Parkı’nda İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı X’den bir açıklama yaptı.

Yaşanan olayla ilgili başlattıkları teftiş sürecinin devam ettiğini belirten İmamoğlu, olayın siyasi istismar malzemesi yapılmasına da tepki gösterdi.

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz. Bu ülkede kah tren kazalarındaki ihmallerde, kah maden facialarındaki ihmallerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu olaylarda ağızlarını bıçak açmayanların, ya da ‘Ölüm bu işin fıtratında var. Güzel öldüler’ diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz. 5 yaşındaki bir yavrumuz ne yazık ki yaşamdan kopmuştur. Üstelik, olayla ortaya çıkan aile trajedisi ise, iktidarın çocuklarımızı koruyup kollamada ne kadar başarısız kaldığının kanıtıdır. Kuşkusuz olayla ilgili soruşturma gibi, 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasından ayrı oluşu ve bu yüzden cenazesinin kaldırılmasının dahi 2 gün alması da incelemeye muhtaçtır. Yaşamını yitiren bir yavrumuzun ardından, sıfatı büyük devlet adamlarının sadece siyasi saiklerle yaptıkları açıklamaları vicdanlı kamuoyunun takdirine bırakıyor, yavrumuza Allah’tan rahmet diliyorum.”

Kaynak: ANKA

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