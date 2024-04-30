Derince Belediye Başkanı Gökçe: 3 yıldır hiç belediyeye gelmeyen müdür var

Eski AKP Milletvekili İlyas Şeker’in danışmanı Onur Polat’ın, müdür yapıldığı ve 3 yıldır belediyeye hiç uğramadan maaş aldığı öne sürüldü.

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Derince Belediye Başkanı Gökçe: 3 yıldır hiç belediyeye gelmeyen müdür var

T24'ten Ergün Demir'in haberine göre, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, bugün gerçekleştirdiği toplantıda basının sorularını yanıtladı. Şu ana kadar hiç işçi çıkarıp çıkarmadığı sorulan Gökçe, "Ben seçilmeden önce işçilere söz vermiştim. Hiç kimse işten çıkarılmayacak demiştim. Tabii bankamatik işçi varsa o başka demiştim. Ayrıca işi savsaklayan olursa onun da gözünün yaşına bakmayız demiştim. Şimdiye kadar iki kişiyi işten çıkardık. Bu arkadaşlar AKP’nin SKM’sinde çalışmış. Bunları fotoğraflarla da tespit ettik. Son iki aydır belediyeye uğramamışlar, kart basmamışlar. Bunları birisi 1 yıl önce, biri de 4 ay önce işe alınmış işçiler" dedi.

AKP MİLLETVEKİLİNİN DANIŞMANI

Gökçe konuşmasına şöyle devam etti: "Bir de bir müdür var. 3 yıldır hiç belediyeye gelmemiş. Bu kişi İlyas Şeker’in danışmanı; Onur Polat, özel kalemden müdür yapılmış. Kimse tanımıyor, belediyeye gelmiyor. Belediyedeki 530 kişiden kimse bu müdürü tanımıyor. Müdürlüğünü aldık. Devlet memuru olduğu için işten çıkaramıyoruz. Konuyla ilgili müfettiş talep ettik. Eğer gerçekten durum tam bizim tespit ettiğimiz gibiyse, 3 yıldır aldığı maaşı hukuksal yollardan geri talep edeceğiz. Bunun gibi ve benzeri şeyleri tespit ediyoruz. Gerekeni hukuki yollarla yerine getireceğiz." dedi.

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