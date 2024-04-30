CHP lideri Özel'den 'yeni anayasa' çıkışı: "Anayasalar her doğan için yapılır, Erdoğan için yapılmaz"

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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CHP lideri Özel'den 'yeni anayasa' çıkışı: "Anayasalar her doğan için yapılır, Erdoğan için yapılmaz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özel konuşmasının başlangıcında geçmişte İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı olarak görev yapmış olan Sevinç Atabay'ın CHP'ye katıldığını duyurdu.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Busenazlar yüzümüzü güldürdü. Aradım tebrik ettim. İzmir'in artık bir temsilcisi var, Göztepe'yi kutluyorum. Amedspor'u da kutluyorum.

AKŞENER'E MUTLULUK DİLEDİ

Meral Hanıma bir kez daha bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum. Daha önce birlikte birlikte grup başkanvekilliği yapmış olduğumuz Müsavat Dervişoğlu’na da hayırlı olsun diyor kendisine ve partisine başarılar diliyoruz.

1 MAYIS'TA TAKSİM'İN YASAKLANMASINA İLİŞKİN

Taksim'in 1 Mayıs'a kapatılması o iktidarın başarısını değil aslında muktedir olamadığını, iktidarda olduğunu ama o meydana yasak getirerek, aslında lüzumsuz bir tedirginlik içinde olduğunu, güvenliği sağlayamayacağını peşinen itiraf ettiğini ve bunun demokrasilerde özgüvensizliğin iktidarlara hiç iyi gelmeyeceğini, o yüzden bizim sorumluluk almaya hazır olduğumuzu ve sendikalarla birlikte görev yaparak kimsenin burnu kanamadan o meydandaki kutlamalara izin verilmesini talep etmiştik.

Bu sabah sayın İçişleri Bakanıyla bir görüşme daha yaptık. Benim önerimi talebimi yerine getiremeyeceklerini söylediler, biz de kendilerine bunun doğru olmadığını söyledik. Hala geç değildir. Buradan çağrımı tekrar ediyorum.

ANAYASA ÇIKIŞI

Bugün bir anayasa tartışması var. Sayın Kurtulmuş, geldiler ziyaret ettiler. Diyorlar ki, ‘Yeni bir anayasa yapma sürecine CHP de dahil olsun.’ Açıklamamda da söyledim, Kurtulmuş’a da söyledim.

Anayasalar toplumsal mütabakat besinleri, anayasalar her doğan için yapılır, Erdoğan için anayasa yapılmaz.

Ayrıntılar gelecek…

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