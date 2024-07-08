Belediye Başkanı Darp İddiasıyla Tutuklanmıştı! Kula'da Belediye Başkanvekili Belli Oldu

27 Haziran tarihinde Kula Belediyesi’nde yaşanan darp olayı ile ilgili Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’in tutuklanmasının ardından Manisa Valiliği tarafından gönderilen resmi yazıyla 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 45. maddesi uygulanarak Kula Belediye Meclisi’nden bir başkan vekili seçilmesine karar verilmişti. Bugün, yani 8 Temmuz Pazartesi günü Belediye Başkan ve Meclis Başkan Vekili Mahmut Çalık önderliğinde yapılan seçimde CHP’nin adayı Semra Gündüz ile MHP’nin adayı Adnan Sarı için oylama yapıldı. 15 meclis üyesinin bulunduğu Kula Belediye Meclisi’nde 1., 2., ve 3. turda 9 üyenin oyunu alan CHP’nin adayı Semra Gündüz Kula Belediye Başkan vekili olarak seçildi. MHP’nin adayı Adnan Sarı ise 3 turda da 6 oyda kaldı.

Düzenlenen seçime Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, siyasi partilerin ilçe başkanları ve meclis üyeleri katılım gösterdi.

“GÖREVİNİN BAŞINA DÖNECEĞİNE EMİNİM”

31 Mart tarihinde yapılan seçimin ardından ikinci bir zafer elde ettiklerini dile getiren CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kula Belediye Başkanlık makamının sahibinin hâlâ daha Hikmet Dönmez olduğunu ifade ederek süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Başkan Dönmez’in en kısa süre tahliye edilerek görevinin başına döneceğine emin olduğunun da altını çizen Başkan Özalper, "Hep birlikte bu süreci çok iyi yöneteceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek telefonun bir ucunda. Kula bizim için çok kıymetli, Kula’yı kolay kazanmadık, kaybetmeyeceğiz. Aynı hassasiyeti diğer belediye meclis üyelerimizin de göstereceğini biliyoruz. Bir tane Kula’mız var. Hep birlikte Kula’yı hak ettiği yere taşıyacağız. Hepinizin ayaklarına sağlık.” şeklinde konuştu.

“EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

31 Mart tarihinde Kula Belediye Başkanı olarak seçilen Hikmet Dönmez’in en kısa sürede görevine geri döneceğini ifade ederek başkanlık emanetini en güzel şekilde temsil edeceğini dile getiren Kula Belediye Başkan vekili Semra Gündüz ise birlik ve beraberlik mesajı verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekilleri, CHP Manisa İl Başkanlığı ve meclis üyeleri ile birlikte Kula’ya hizmet etmek için canla başla çalışacaklarını ifade eden Başkan vekili Gündüz; “ Partimize gönül veren hemşerilerimiz, meclis üyesi arkadaşlarımız, başkanlarımızla, vekillerimizle hep birlikte Kula’yı daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Başkanımız Hikmet Dönmez göreve dönünceye kadar emanetine sahip çıkacak, Kula halkımıza hizmetleri sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA