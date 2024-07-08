AKP'den Milyonların Beklediği Açıklama: En Düşük Emekli Maaşı Ne Olacak?

AKP Sözcüsü Çelik, en düşük emekli maaşına ilişkin "Emeklilerle ilgili çalışma var. Çalışma devam ediyor. Bugün yarın çalışma devam edecek. Bir karar henüz verilmedi" açıklaması yaptı.

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AKP'den Milyonların Beklediği Açıklama: En Düşük Emekli Maaşı Ne Olacak?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamasında emekli maaşı sözleri dikkat çekti.

UEFA'YA BİR TEPKİ DAHA

İşte Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Milli takımımızdaki bizim çocukları tebrik ediyoruz. Merih Demiral'a verilen ceza asla kabul edilemez. Kararın üzerinde siyasi bir gölge var. Asıl söz söylenmesi gereken Avrupalı siyasetçilerdir. PKK'nın sembollerine sessiz kalıyorlar. Bu tip durumlarda aşırı sağcılık arayan Avrupa'daki seçim sonuçlarına baksın.

Barışın önündeki yegane unsur Netanyahu'dur. Netanyahu barbarlığına net bir tavır alınmadığı sürece barıştan söz edilemez.

'SURİYE'NİN MİLLİ BİRLİĞİNE KARŞI DEĞİLİZ'

Cumhurbaşkanımızın Türkiye-Suriye normalleşmesiyle ilgili açıklamaları oldu. Burada baştan beri tutturduğumuz tavrı sürdürüyoruz. Suriye'nin milli birliğine karşı asla değiliz. O sebeple Cenevre ve Astana sürecini birbirine alternatif görenlere karşı biz süreçleri birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük.

Bu çerçevede oradaki varlığımız oradaki teröristan kurulmasına engel olmaktır.

Normalleşme sürecinde asıl beklentimiz, evini terk eden Suriyeliler için oranın güvenilir hale gelmesidir.

Normalleşmeyi ifade ettikten sonra Kayseri ve Suriye kuzeyindeki olaylar provokatörlerin iş başında olduğunu göstermekte. Bunlara gereken cevap verildi. Bayrağımıza saygısızlık yapanların özür dilemesi MİT ve silahlı kuvvetlerimizin çalışması ile sağlandı.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim tartışmaları gündeme geliyor. Seçim dönemi kapandı. Muhalefetin bunu getirmesi kendi bünyelerindeki iç mücadeleyi erken seçimle kapatmaya çalışmasıdır.

Erken seçim tartışmalarını gereksiz gördüğümüzü, milli iradeye saygı duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA SON DURUM

Emeklilerle ilgili çalışma var. Çalışma devam ediyor. Bugün yarın çalışma devam edecek. Bir karar henüz verilmedi. Zamana dair değerlendirme yapamayız. Bu disiplinin korunması esas olmak üzere toplumumuzun yanındayız.

Sokak köpekleri ile ilgili son noktayı koyacağız. Bu hafta sevkini Meclis'e yetiştireceğiz."

Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşına Zam KararıMilyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşına Zam KararıGüncel

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