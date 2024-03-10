Bekir Bozdağ: Erken seçim kararı çıkarsa Erdoğan üçüncü kez aday olabilir

14 - 28 Mayıs 2024'te düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapan, şimdilerde ise AKP Şanlıurfa Milletvekili olan Bekir Bozdağ, önümüzdeki sandık tarihinin öne alınması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini savundu.

Bozdağ, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda "Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi son seçimidir. Zira Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" ifadelerini kullandı.

"Ancak yine Anayasa'ya göre, 'Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.' (Anayasa,116/3)" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Anayasa'nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü defa cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Yarınlar ne getirir, bilinmez.

Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler."

Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir.



Zira Anayasaya göre, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”



Ancak yine Anayasa’ya göre, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde… — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) March 9, 2024

'SON SEÇİMİM' DEMİŞTİ

Siyaset dünyasında son günlerde tartışılan konuların başında ise, Erdoğan'ın 31 Mart'taki yerel seçimler için kullandığı "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim; çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" ifadesi geliyor.

Kimi kesimler bunun bir 'veda' sinyali olduğunu savunurken, kimileri de seçim sonrasına bırakılan anayasa değişikliği için bir ön hazırlık olduğunu söylüyor.

Söz konusu değişiklikle Erdoğan'ın yeniden adaylığının bir tartışma konusu olmaktan çıkarılması bekleniyor.

Bu kapsamda AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın şu sözleri dikkati çekiyor:

"Şu anda bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa gereği üçüncü kere aday olması mümkün değil. Millet isterse, 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye isterse, o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa, siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz."

KISA KISA

Erdoğan ilk kez 2014 yılında cumhurbaşkanı oldu.

10 Ağustos 2014’te başbakan olduğu sırada ilk kez halk oyuyla yapılan seçimlerde Erdoğan, 12. cumhurbaşkanı olarak belirlenmişti.

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından 24 Haziran 2018’de düzenlenen seçimde ikinci defa cumhurbaşkanı oldu.

Bu yüzden de geçen yıl düzenlenen seçimler öncesi adaylığı tartışma konusu haline geldi.

Bazı siyasiler ve hukukçular, anayasada bir kişinin 'iki kezden fazla cumhurbaşkanı seçilemeyeceği' hükmünü gerekçe göstererek Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağını savundu.

İktidar kanadı ve ittifak ortağı MHP ise başkanlık sistemine veya Türkiye'deki ismiyle 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine' göre 2018'de ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği için Erdoğan'ın 2023 seçiminde de aday olmasının önünde bir engel olmadığını belirtti.

Bu tartışmaların ardından düzenlenen seçimlerde ilk turda adayın belirlenememesinin ardından ikinci turda Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı seçildi.