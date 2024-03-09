Erdoğan'ın 'final' mesajına ilişkin AKP'li Elitaş'tan açıklama

Erdoğan'ın yerel seçime haftalar kala yaptığı "final" açıklamasını yorumlayan AKP'li Elitaş, "Ölüm bizi ayırana kadar devam etmek isteriz" dedi.

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Erdoğan'ın 'final' mesajına ilişkin AKP'li Elitaş'tan açıklama

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, partisinin Kırşehir'de düzenlediği seçim programında konuştu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "31 Mart benim için final" sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.

GERİ ADIM MI?

Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesinin önündeki yasal engellerin "milletin baskısıyla" kaldırılabileceğini söyleyen Elitaş, şöyle konuştu:

"Şu anda bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Anayasa gereği üçüncü kere aday olması mümkün değil. Ama millet, 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye isterse o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa, siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz."

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AKP Recep Tayyip Erdoğan
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