BBP, yerel seçim kararını açıkladı

Yerel seçimlere de partilerinin amblemi ve adaylarıyla katılacaklarının altını çizen Destici, "BBP, tüm hazırlığını buna göre yaptı. Aynı zamanda BBP, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak hareket edecektir. Elbette ki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya başta olmak üzere PKK'nın uzantısı HDP'nin desteğiyle Millet İttifakı, özellikle CHP tarafından 2019 seçimlerinde kazanılmış olan bütün belediyelerin onların elinden alınarak, milli, yerli, İslami, inanç ve kültür bilincinden olan Cumhur İttifakı'na geçmesi için de BBP üzerine düşeni orada da yapacaktır" diye konuştu.

Destici, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını almanın önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Niye CHP'den İstanbul'u almak önemlidir veya neden gereklidir? Şunun için gerekli. Birincisi, ben daha önce de 'Millet İttifakı'nın ya da CHP'nin HDP ile yani PKK ile işbirliğini görmek istiyorsanız İstanbul Belediyesi'ne bakın, orası bir laboratuvardır' dedim. Ve birkaç gün önce Meral Akşener Hanımefendi itiraf etti. Ne dedi? 'İstanbul Belediyesi’nden bizim iki genel müdürümüz var' dedi. HDP'nin kaç genel müdürü var? HDP'nin de genel müdürleri var orada. İzmir'de de var. Adana'da, Antalya'da, Mersin'de de var. Birincisi terör örgütünden, onların musallatından kurtarmak için İstanbul başta olmak üzere HDP destekli belediyelerin kazanılması gerek.