Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik'i küstüren sebep ne oldu? 'Soylu’dan Hulusi Akar’a kadar...'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, “Partinin zirvesindeki vedanın perde arkası” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısında, Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik’in aktif siyasete ara verme kararının perde arkasını anlattı.

Pehlivan, “AKP’nin Süleyman Soylu’dan Hulusi Akar’a kadar güçlü isimleri Meclis’e taşımasına rağmen muhalefetin karşılarında zayıf kaldığını belirtiyormuş yakın çevresine” diye yazdı.

İşte o yazının öne çıkan kısımları:

Demokrat Parti kulislerinde gezdim ve kritik koltukta yaşanan bu ayrılığın gerekçesini bulmaya çalıştım.

Bilen bilir, Çevik; Gelecek Partisi’nden ayrılarak 2022 yılında Demokrat Parti’de siyasete devam etti. Duydum ki DP’ye geçiş aşamasında kendisine milletvekilliği sözü verilmişti. Hatta “CHP listelerinden iki kişilik hakkımız dahi olsa, onlardan biri sen olacaksın” bile denilmişti.

Gün geldi...

Altılı masadaki partilerden CHP’ye milletvekili adayları listesi gönderildi. DP’den gönderilen listede altı aday vardı. Ve evet, onlardan biri de partinin sözcüsü Neslihan Çevik’ti.

Gelin görün ki...

Ana muhalefet partisi üç milletvekili hakkı verince, DP’den giden yeni listede Çevik’in üstü çizildi. Bir iddiaya göre CHP yönetimi de şaşırmıştı bu duruma. Zira Neslihan Çevik’in İzmir’den vekilleri olacağını düşünüyorlardı.

Olmadı. Cemal Enginyurt, Haydar Altıntaş ve Mehmet Salih Uzun, Demokrat Parti’nin milletvekilleri oldu.

Deniyor ki Neslihan Çevik verilen söze rağmen milletvekili yapılmaması karşısında büyük hayal kırıklığına uğradı. 43 yaşında alanında başarılı bir kadın olarak milletvekilliğine aday gösterilmemesine içerledi.

Sadece bu kadar da değil...

Neslihan Çevik siyasete dair bir güven bunalımı da yaşıyormuş. Kendisi gibi siyasete giren yeni yüzlerin önünün kapatıldığını düşünüyormuş. Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanılıp Meclis’in daha düşük profilli isimlerle doldurulduğuna inanıyormuş. AKP’nin Süleyman Soylu’dan Hulusi Akar’a kadar güçlü isimleri Meclis’e taşımasına rağmen muhalefetin karşılarında zayıf kaldığını belirtiyormuş yakın çevresine...

Sözün özü bu. Neslihan Çevik, iş dünyasına geri döneceğe benziyor. Ve hatta Demokrat Parti üyeliğini de sonlandırırsa şaşırmam. İşin garibi, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal böylesi kritik bir vedaya dair sessizliğini koruyor.