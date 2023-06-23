İddia: İki parti vazgeçti; Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'nin ortak grup fikri rafa kalktı

DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin Meclis'te üçlü yeni grup çalışmaları sekteye uğradı. İddiaya göre, Saadet Partisi masayı dağıttı ve tek başına mecliste olmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Seçimlerin ardından Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi arasında "Meclis'te grup kurma" tartışmaları sürerken Saadet Partisi’nin masadan kalktığı iddia edildi. Oda Tv’de yer alan habere göre üç siyasi partinin grup kurma konusunda arayışı devam ederken Saadet Partisi cephesinden hamle geldi. Bu partinin Saadet Partisi çatısı altında kurulması gerektiğini düşünen partililer görüşmelerde net tavırlarını ortaya koydu. Farklı bir çatı altında olmama konusunda karar alan partililer "Saadet Partisi'nin grup halinde varlığının ne kadar önemli olduğunu siyasi partiler biliyor. Bu grubun teşekkülü için yaklaşımımız bu olmalı" görüşünde birleşti. Saadet Partisi'nin aldığı net tavrın ardından DEVA Partililerin yetkili kurullarıyla görüşme halinde olduğu öne sürüldü. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ise nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu.

DEVA PARTİLİ YENEROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan DEVA Partisi milletvekili Mustafa Yeneroğlu, parti içi görüşmelerde büyük çoğunluğun Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle ortak grup kurulmasına karşı çıktığını söyledi.

Halk TV'de yayınlanan "Sansürsüz" programı canlı yayınına katılan Mustafa Yeneroğlu "3 parti de değerlendirmeler yaptı. Netice olarak biz DEVA Partisi olarak yaptığımız toplantıların neticesinde, ortak bir Meclis grubu modeline arkadaşlarımız büyük bir ekseriyetle uygun olmadığını düşündü. Parti kimliğimizin ön plana çıkması konusunda bu modelin sorun doğuracağını düşündü" dedi.

'SAADET PARTİSİ'NDE DE AYNI GÖRÜŞ ORTAYA ÇIKTI'

"Zannedersem Saadet Partisi'nde de aynı görüş ortaya çıktı" ifadelerini kullanan Yeneroğlu, şunları söyledi:

"DEVA Partisi'nde arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti ortak grubun ciddi komplikasyonlar doğuracağını ve 3 partinin de kendi politikalarını, kimlikliğini yıpratacağını ve bu sebepten dolayı bu modelin uygun olmadığı kanaatine vardı. O açıdan bu modele hayır dedi arkadaşlarımız. Bu aşamada bizim önceliğimiz DEVA Partisi'nin kimliğini güçlendirmek, son 3 yılda yoğun biçimde çalıştığı eylem planlarını güçlü bir biçimde, güçlü bir iletişimle kamuoyuyla buluşturmak."