Yıllık bütçeyi neredeyse bitirdiler

Fahrettin Altun yönetimindeki İletişim Başkanlığı, sürücülü ve sürücüsüz araç kiralamak için 8 Mayıs’ta ihale yaptı. İhale kapsamındaki işler için 10 milyon 437 bin 375 TL yaklaşık maliyet hesabı çıkarıldı. İhale ile dokuz şirket ilgilendi.

Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden ihale dokümanını indiren dokuz şirketten dördü ihaleye teklif verdi. Teklifleri inceleyen ihale komisyonu, iki şirketin teklifini geçersiz sayarak ihaledeki teklif sayısını ikiye düşürdü.

NİHAİ KARAR VERİLDİ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; teklifleri değerlendiren İletişim Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ihale komisyonu, nihai kararını 19 Haziran’da açıkladı. Kamunun araç kiralamalarına kısıtlama getiren Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi’ni yok sayan ihale kapsamında idare, 19 Haziran’da Ankara merkezli 2B Transfer Taşımacılık Organizasyon Turizm isimli şirketle 8 milyon 910 bin 528 TL’lik sözleşme imzaladı. İletişim Başkanlığı tarafından kiralanan araçların teknik özellikleri de dikkat çekti. 31 Aralık 2025’e kadar kullanılacağı belirtilen araçlardan tamamının en az 2022 model olacağı belirtildi. Kiraladığı araçların 10 bin kilometreden fazla yol yapmamış olmasını şart koşan İletişim Başkanlığı, 1600 CC motor gücünde olmasını talep ettiği üç araç için otomatik vites olması şartı da koştu.

HARCAMALAR KATLANDI

Yıllık bütçesinin yüzde 72’sini beş ayda harcayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimi’nin gerçekleştirildiği Mayıs ayında ise Nisan ayına göre harcamasını iki katına yakın arttırdı.

İletişim Başkanlığı’nın 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde yaptığı harcamalar, aylara göre şöyle gerçekleşti:

•Ocak: 44,3 milyon TL

•Şubat: 188,8 milyon TL

•Mart: 130,9 milyon TL

•Nisan: 282,9 milyon TL

•Mayıs: 521,4 milyon TL