Bakanlığın birçok ihalesini o kazandı: AKP’li vekil, devlete 238 milyon TL’lik aşı sattı

AKP'li Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Keymen İlaç, Devlet Malzeme Ofisi’ne milyonlarca liralık aşı sattığı ortaya çıktı. Daha önce de Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanı olduğu dönemde kendi şirketinden bakanlığa 9 milyon liralık dezenfektan satmıştı.

Bakanlığın birçok ihalesini o kazandı: AKP’li vekil, devlete 238 milyon TL’lik aşı sattı

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Keymen İlaç firması, Devlet Malzeme Ofisi’ne 238 milyon TL'lik aşı sattı.

Odatv’nin haberine göre, Devlet Malzeme Ofisi’nin, Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacı olan bir milyon dozluk “Pediatrik Hepatit A Aşısı” alımı için açtığı ihalenin sonucu belli oldu.

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DAHA ÖNCE DE İHALELER ALMIŞTI

Tek teklifin sunulduğu ihaleyi, AKP Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Keymen İlaç San. Ve Tic. A.Ş., 238 milyon TL’ye aldı. İhale sözleşmesi 9 Ağustos 2023 tarihinde imzalandı.

Keymen İlaç firması, Alagöz milletvekili seçilmeden önce de Sağlık Bakanlığı’nın pek çok ilaç alımı ihalesini almıştı.

2021 yılında aldığı 6 ihalenin bedeli 497 milyon 253 bin 600 TL, 2022 yılında aldığı 7 ihalenin bedeli ise 738 milyon 400 bin TL tutmuştu.

2023 yılında aldığı son ihale ile birlikte ihalelerin toplam bedeli bir milyar 473 milyon 653 bin 600 TL oldu.

ESKİ BAKAN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, pandemi döneminde kendi şirketinden bakanlığa 9 milyon liralık dezenfektan sattığı ortaya çıkmıştı. Pekcan, gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etmişti.

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