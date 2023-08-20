Yeniden seçilemeyen 314 vekilden 310'u, peşin aldıkları 149 bin lirayı iade etmedi: İşte geri veren 4 isim...

Seçimden önce 3 aylık maaşı peşin alan ancak tekrar vekil olamayan 314 kişiden sadece 4’ü, “Hak etmedik” diyerek 2 aylık maaşı geri verdi. Geriye kalan 310 kişi ise fazladan ödenen maaşları geri vermedi.

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Yeniden seçilemeyen 314 vekilden 310'u, peşin aldıkları 149 bin lirayı iade etmedi: İşte geri veren 4 isim...

Sözcü'de yer alan habere göre Meclis'in 27'nci döneminde görev yapan 314 milletvekili, 14 Mayıs seçimlerinde ya aday gösterilmedi ya da seçilemedi. Vekillikleri sona eren 314 isme Nisan-Mayıs-Haziran ayları için toplam 70 milyon TL ödendi. Bunun 46 milyon 786 bin lirası hak edilmeyen 2 aylık maaşı kapsıyor. Mayıs ayının yarısı ve Haziran aylarında vekil olmadıkları halde fazladan ücret alan 314 vekilden sadece 4'ü “Biz bu parayı hak etmedik” diyerek parayı iade etti.

Üç aylık maaş olarak 223 bin 500'er lira maaş alan 310 milletvekilinden ise ses çıkmadı. Vekillik yapmadan aldıkları 149 bin lirayı kabul ettiler. İki aylık maaşı iade eden Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal “İki aya yakın fazladan ücret ödendi. Hak etmediğim bir parayı alamazdım, iade ettim” dedi. Uysal'ın yanı sıra BBP lideri Mustafa Destici, İYİ Parti eski Bursa milletvekilive Kamil Erozan AKP eski Balıkesir milletvekili Adil Çelik de iki aylık maaşlarını TBMM muhasebesine iade etti.

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