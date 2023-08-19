Erbakan'dan AKP'ye sert eleştiri: 'Mağduriyetler görmezden geliniyor; diyet borcumuz yok'

AKP'ye seslenen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Bizim kimseye diyet borcumuz yok' dedi.

Erbakan'dan AKP'ye sert eleştiri: 'Mağduriyetler görmezden geliniyor; diyet borcumuz yok'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP'yi 'vatandaşların mağduriyetini görmezden gelmek' ile eleştirdi.

"KİMSEYE DİYET BORCUMUZ YOK"

Partisinin “Adalet için Refah’ta Birleşiyoruz” programında 14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı ile imzaladıkları mutabakata değinen Erbakan, verdikleri desteğin herhangi bir pazarlık karşılığında olmadığını söyleyerek, ''Bizim kimseye diyet borcumuz yok, bu millete hizmet borcumuz var” ifadelerini kullandı.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

İktidarın çeşitli kesimlerin yaşadığı mağduriyetlere kulak tıkadığını ifade eden Erbakan, “Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin, vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez” diye konuştu.

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