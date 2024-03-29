Bakan Tekin'den Sezgin Tanrıkulu'nun 'Uludere Katliamı' iddialarına yanıt

29 Aralık 2023'te Halfeti ilçesinde görev yapan 3 okul müdürü, Uludere ilçesinde yaşamını yitiren 34 vatandaşı anmak için sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle sürgün edildiği iddiasıyla gündeme geldi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı'na yazılı soru önergesi verdi. Bakan Tekin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında disiplin cezaları istendiğini bildirdi.

Bakan Tekin yanıtında, “Şanlıurfa Valiliği’nin 28. 12. 2023 sayılı yazı kapsamında, eğitim müfettişleri tarafından yürütülen inceleme-soruşturma çalışmaları sonucunda, soru önergesine konu 3 okul müdürü hakkında, disiplin ve idari yönden teklifler getirilmiştir. Bakanlık/Valilik makamından alınan olura dayanarak müfettişler eliyle inceleme yapılmakta, sübut bulunan eylemin niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 'Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller’ başlıklı 125’inci maddesinde sıralanan yaptırımlar teklif edilmiştir” dedi.