AKP'li aday para dağıtarak oy istedi iddiası: Oyunuzu verirseniz, bu miktar artar!

AKP’nin Şırnak'ın Cizre Belediyesi için aday gösterdiği Ömer Yıldız’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın bilgileri üzerinden çocuklu ev kadınlarının hesaplarına 2 bin 500 TL yatırdıktan sonra, “Oyunuzu Ömer Yıldız’a verirseniz, bu miktar artar” diye telefon ettiği ortaya çıktı.

Cizre'de DEM Parti Eş Başkan adayları Güler Tunç Yerbasan ve Abdürrahim Durmuş'a karşı yarışan AKP'li aday Ömer Yıldız, para dağıtarak rakiplerini ekarte etmeye çalıştı.

DEM Parti'nin yüksek yüzdeyle seçimden birinci çıktığı Cizre'de bu yolu izleyen Yıldız'a tepki yağıyor.

Mezopotamya'dan alınan habere göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı dar gelirli ailelerin kişisel verilerini elde eden Yıldız, maddi durumu olmayan yurttaşlara seçim rüşveti dağıtıyor. Yıldız ve ekibi, tüm bu ailelerin kişisel bilgilerine ulaşarak, her bir kadının TC Kimlik numarasına 2 bin 500 TL’ye yatırdığı ortaya çıktı.



Ortaya çıkan ses kaydında, paralar yatırıldıktan sonra Yıldız’ın ekibi kadınları tek tek arayarak, “Hesabınıza para yatırıldı, sizi bilgilendirmek için aradım. Eğer oyunuzu Ömer Yıldız’a olacak ve eğer Ömer Yıldız çıkarsa bu miktar gittikçe artacaktır. İyi harcamalar” diye belirtiyor.