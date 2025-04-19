Bakan Kurum Duyurdu! 'Dünyanın En Büyük Çevre Projelerinden Biri'

İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi'nin birinci etabı sona erdi. Üç etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamurun bertaraf edilmesi öngörülürken, projenin devam eden ikinci etabını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte yerinde inceledi.

'ÖRNEK OLACAK BİR PROJE YÜRÜTÜYORUZ'

Şantiyedeki proje yetkililerinden bilgi alan Bakan Kurum, çevreci projenin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte dünyanın en büyük çevre projelerinden birini başlattık. İlk etapta 1,1 milyon metreküp dip çamurunu burada gördüğümüz gibi solüsyonlarla, çamurla deniz suyunu ayrıştırmak suretiyle bertaraf ettik. Gerçekten içler acısı bir halden, nereye getiriyoruz. Bu çok kıymetli. İnşallah ikinci ve üçüncü etabın da tamamlanmasıyla birlikte İzmit Körfezi'nde dünyaya örnek bu projeyi tamamlamış ve İzmitli kardeşlerimize hediye etmiş olacağız. Bittiğinde orada gençlerimiz, çocuklarımız, vatandaşlarımız İzmit Körfezi'nin o masmavi güzelliğini her anıyla hissedebilecekler. Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi burada yürütüyoruz. Haliç de işte bu haldeydi. Böyle bir çalışma çerçevesinde inşallah Haliç'ten daha temiz olacak. Artık daha önce görmediğimiz canlıların yeniden Körfez'e geldiğini gördük. Balıklar, yunuslar yeniden Körfez'de yaşamaya başladı" dedi.

'DİĞER NESİLLERE DAHA TEMİZ BIRAKACAĞIZ'

İlk olarak müsilajla mücadele çalışmaları çerçevesinde dip çamuru temizliğinin başladığını anlatan Bakan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Denizi Koruma Eylem Planı ile ilgili yapması gerekenleri yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Müsilajla mücadele kapsamında Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizle birlikte bir protokol yapmış ve bu protokol çerçevesinde de belediyelerimize, bakanlıklarımıza belli sorumluluklar ve yükümlülükler vermiştik. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. O gün verdiğimiz tüm ödevleri harfiyen yerine getirdiler. Dip çamuru temizliği noktasında bizle uyum içerisinde çalıştılar. Diğer taraftan arıtma tesislerinin sayısını da 23'e çıkardılar. Biyolojik arıtma tesislerinde atık suların yüzde 72'si arıtılıyor. İnşallah İller Bankası ile yapmış olduğumuz çalışma çerçevesinde yüzde 100'ü, Kocaeli’mizin atık sularının tamamı artık ileri biyolojik arıtma olacak ve gelecek nesillerimize çok daha temiz bir Körfez'i bırakmış olacağız."

'DİĞER BELEDİYELERİN SORUMLULUĞU DA VAR'

Aynı sorumluluğu Marmara'ya komşu diğer illerin belediyelerinin de yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Kurum, "Bu mücadele hepimizin mücadelesi, geleceğimizin mücadelesi. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakma mücadelesi. Dolayısıyla burada hiçbir şerh düşmeden imzalamış oldukları sorumluluklarını tüm Marmara'ya kıyısı olan bölgelerimize hatırlatıyoruz. Bir an evvel ama, fakat demeden yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunun takibini bakanlığımız başından itibaren yapmaktadır. Sonuna kadar da takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: DHA