Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin olduğu bildirildi

Son Güncelleme:
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Marco Rubio ile telefonda görüştü.

İki bakanın görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar ve dün İstanbul’da yapılan müzakereleri masaya yatırıldı.

Öte yandan görüşmede, Suriye ve Gazze’deki son görüşmeler de ele alındı.

Dünya Bu Zirveyi Bekliyor: Putin-Trump-Zelenskiy Görüşmesi Yapılacak mı? Açıklama GeldiDünya Bu Zirveyi Bekliyor: Putin-Trump-Zelenskiy Görüşmesi Yapılacak mı? Açıklama GeldiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hakan Fidan ABD
Son Güncelleme:
Bu Burçlar Köpeklerin Uzağından Bile Geçmek İstemiyor Bu Burçlar Köpeklerin Uzağından Bile Geçmek İstemiyor
Yatak Odanızda Asla Bulundurmamanız Gereken 8 Eşya: Bütün Enerjiyi Sünger Gibi Emiyor Yatak Odanızda Asla Bulundurmamanız Gereken 8 Eşya: Bütün Enerjiyi Sünger Gibi Emiyor
Gerçek Gündem Manşete Taşımıştı: Özgür Özel O Belediyeyi Yine İşaret Edip, 'En Fenası' Dedi Özgür Özel O Belediyeyi Yine İşaret Edip, 'En Fenası' Dedi
DEM Parti'den 'Yeni Süreç' İçin Çağrı: Güçlü Adımlara İhtiyaç Var DEM Parti'den 'Yeni Süreç' İçin Çağrı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı
Özgür Özel'in Açıkladığı 'Ahtapotun Kolu'nda 184 Milyonluk Sözleşme, 17 Milyonluk Liralık Çiçek Çıktı! Turpun Büyüğü Meğer Bahçelievler Belediyesi'ndeymiş Bahçelievler Belediyesi'nde 17 Milyonluk Çiçek, 583 Bin Liralık Telli Dosya!
Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda... Sıfır Araçlara Haziran Zammı Geldi! İşte Yeni Fiyatlar Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda... Sıfır Araçlara Haziran Zammı Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
Bayram Öncesi SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı, 30 Bin Liraya Dayandı Bayram Öncesi SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest
Altından Daha Değerli Olacak! Uzmanlar Açıkladı: Erteleyen Büyük Kaybedecek Altından Daha Değerli Olacak! Uzmanlar Açıkladı: Erteleyen Büyük Kaybedecek