Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Marco Rubio ile telefonda görüştü.

İki bakanın görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar ve dün İstanbul’da yapılan müzakereleri masaya yatırıldı.

Öte yandan görüşmede, Suriye ve Gazze’deki son görüşmeler de ele alındı.

Kaynak: Haber Merkezi