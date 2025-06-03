Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin olduğu bildirildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Marco Rubio ile telefonda görüştü.
İki bakanın görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar ve dün İstanbul’da yapılan müzakereleri masaya yatırıldı.
Öte yandan görüşmede, Suriye ve Gazze’deki son görüşmeler de ele alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
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