Bakan değişti, TOGG gitti: Yeni bakan kırmızı plakayı Mercedes’e taktı

Seçim sürecinde makam arabası olarak kullanılan TOGG ortadan kayboldu. Yeni Adalet Bakanı Tunç, kırmızı plakayı Mercedes’e taktı.

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Bakan değişti, TOGG gitti: Yeni bakan kırmızı plakayı Mercedes’e taktı

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre AKP iktidarının seçim kampanyasında bol bol kullandığı yerli otomobil TOGG neredeyse unutuldu. Seçimden önce tüm kabine üyeleri TOGG'a binip boy gösterirken, yeni bakanlar plakaları yabancı araçlara taktırdı.

Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ, seçim öncesi 0012 numaralı kırmızı plakasını TOGG'a taktırdı, araçla birlikte poz verdi. Bozdağ, yerli ve milli otomobile sahip olanların güvenli, konforlu ve ekonomik bir araç kullanacağını anlattı.

Bakan değişti, TOGG gitti: Yeni bakan kırmızı plakayı Mercedes’e taktı - Resim : 1

KULLANIMI RAHAT

“Diğer arabalarda sesi duyuyorsunuz, çok fazla gürültü fakat şu anda benim duyduğum bir ses yok. Sanki araba sessiz gidiyor. Kullanımı çok rahat. Tabii elektronik düzeniyle akıllı araba olmasını gerektirecek çok şey var. Onu da görüyorum ben. Çok muhteşem. Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim için de büyük bir şeref, büyük bir heyecan Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı” dedi.

Bozdağ seçimlerin ardından AKP Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili oldu. Bozdağ'ın koltuğuna oturan yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise 0012 kırmızı plakayı TOGG'tan sökerek, Mercedes makam otomobiline taktırdı. Memleketi Bartın'a yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Tunç'un 0012 kırmızı plakalı Mercedes'in makam aracı olarak kullanıldığı görüldü.

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Yılmaz Tunç Bekir Bozdağ Adalet Bakanı
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