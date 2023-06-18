Ümit Özdağ: Abdüllatif Şener CHP milletvekiliyken bize oy vereceğini söyledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener'in "Sizin sığınmacı politikanız benim partimin sığınmacı politikasından daha doğru. Eğer benim partim bu politikayı sürdürürse seçimlerde CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm" dediğini söyledi.

Son Güncelleme:
Ümit Özdağ: Abdüllatif Şener CHP milletvekiliyken bize oy vereceğini söyledi

CHP’den yeni dönemde milletvekili adayı gösterilmeyen eski Konya milletvekili Abdüllatif Şener, ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını açıklamasının siyasetteki yankıları sürüyor. 

Halk TV'de Sansürsüz programı konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da tartışmadaki yerini aldı. 

Seçim kampanyasının ilk turunda "Bir oy Zafer Partisi'ne bir oy Sinan Oğan'a" diyen Özdağ, Şener ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Bir partinin siyasi tabanından gelmiyorsanız bir dönem milletvekilliği yapıp çekilebilirsiniz. Abdüllatif Bey anlaşılan buna çok kırıldı. Hemen istifasını verdi. Ben sıcağı sıcağına yapılan yorumlarda Abdüllatif Şener'in infaz edildiğini düşünüyorum. Evet Sinan Oğan'a oy verdi. CHP milletvekiliyken bir sabah kahvaltısında şunu söyledi; Sizin sığınmacı politikanız benim partimin sığınmacı politikasından daha doğru. Eğer benim partim bu politikayı sürdürürse seçimlerde CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm."

Etiketler
Abdullatif Şener Sinan Oğan Ümit Özdağ Zafer Partisi
Son Güncelleme:
Eski TBMM Başkanı Cindoruk'dan Can Atalay çıkışı: 66 yıl önce işleyen hukuk bugün işlemiyor. TBMM Başkanı olsam kendisini Meclis'in giriş kapısında karşılarım "TBMM Başkanı olsam kendisini Meclis'in giriş kapısında karşılarım"
Karıştırıp çiçeklerin dibine ekleyin.. Coşmayan çiçek kalmıyor ve bitkideki solgunluk yok oluyor Karıştırıp çiçeklerin dibine ekleyin.. Coşmayan çiçek kalmıyor ve bitkideki solgunluk yok oluyor
Doğuştan işkolik 5 burç! Çalışmadan duramıyorlar... Elleri asla boş kalmıyor Doğuştan işkolik 5 burç! Çalışmadan duramıyorlar... Elleri asla boş kalmıyor
14 günde sandıklarda inanılmaz değişim: Erdoğan'ın oyu 10'dan 263'e çıkmış! 14 günde sandıklarda inanılmaz değişim: Erdoğan'ın oyu 10'dan 263'e çıkmış!
ÇOK OKUNANLAR
Muhalefeti dizayn etme çabası Muhalefeti dizayn etme çabası
Onlara sakın sırrınızı vermeyin: Dedikoduyu en çok seven 5 burç açıklandı Dedikoduyu en çok seven 5 burç açıklandı
Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta
Belediye vakit kaybetmedi: Bahçeli'nin çağrısının ardından ilçe girişine 'İlimize hoş geldiniz' tabelaları yerleştirildi Bahçeli çağrı yapmıştı: İlçe girişine 'İlimize hoş geldiniz' tabelaları yerleştirildi
İzmir'de dehşet: Derin dondurucuda parçalanmış 4 ceset bulundu Derin dondurucuda parçalanmış 4 ceset bulundu