Ümit Özdağ: Abdüllatif Şener CHP milletvekiliyken bize oy vereceğini söyledi

CHP’den yeni dönemde milletvekili adayı gösterilmeyen eski Konya milletvekili Abdüllatif Şener, ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını açıklamasının siyasetteki yankıları sürüyor.

Halk TV'de Sansürsüz programı konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da tartışmadaki yerini aldı.

Seçim kampanyasının ilk turunda "Bir oy Zafer Partisi'ne bir oy Sinan Oğan'a" diyen Özdağ, Şener ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Bir partinin siyasi tabanından gelmiyorsanız bir dönem milletvekilliği yapıp çekilebilirsiniz. Abdüllatif Bey anlaşılan buna çok kırıldı. Hemen istifasını verdi. Ben sıcağı sıcağına yapılan yorumlarda Abdüllatif Şener'in infaz edildiğini düşünüyorum. Evet Sinan Oğan'a oy verdi. CHP milletvekiliyken bir sabah kahvaltısında şunu söyledi; Sizin sığınmacı politikanız benim partimin sığınmacı politikasından daha doğru. Eğer benim partim bu politikayı sürdürürse seçimlerde CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm."