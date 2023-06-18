AKP'li Dağ, LGBTİ bireyleri hedef aldı: Değerlerimize düşmanlık 'onur' değildir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki’nin LGBTİ bireyleri gözaltına alan polisin tutumunu eleştirmesine tepki gösterdi. Dağ, “Değerlerimize düşmanlığı ’onur’ zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Saki’nin polisin tutumunu eleştirdiği konuşmasına tepki gösterdi. Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Adeta toplumsal düzeyde ahlaki tahribatı kendisine görev edinmiş gibi davranan HDP’li vekil, sapkınların yasadışı gösterisinde başı çekmiş ve emniyet güçlerimize hakaret etmiş. Değerlerimize düşmanlığı ’onur’ zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz. Bu yapılan millete vekalet değil ihanettir.”

NE OLMUŞTU?

9. Trans Onur Yürüyüşü yapmak isteyen yurttaşlar polis tarafından gözaltına alınmıştı. Gelişmeleri değerlendiren HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki, "Bütün Taksim abluka altında. Polis adeta işgalci kuvvet gibi işgal etmiş burayı. Bu nedenle yürüyüş Taksim'de yapılamadı. Polis şiddeti gecikmedi, hemen arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. LGBTİ hakları sadece onların değil, her birimizin mücadelesi." demişti.