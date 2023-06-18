Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haber Global ekranlarında canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonların merak ettiği "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunu yanıtlayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ümit ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar, o da enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi. Bir sürü dengeyi dikkate almak durumundasınız. Bir taraftan işverenlerin de perspektifine bakmamız lazım. İşletmelerimiz de ayakta kalacak ki daha fazla insana iş imkanı sağlasınlar. Şimdiden nasıl bir sonuç çıkacağını söyleyemeyiz. Bekleyip göreceğiz"

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Yılmaz, memur ve emekli maaşlarına ilişkin olarak da "Taahhütlerimizi temmuz ayı içinde gecikmeden gerçekleştirme yönünde gayret içindeyiz. Son söz Meclis'te. Çok şükür çoğunluğumuz var Cumhur İttifakı olarak" değerlendirmesinde bulundu.

"TL KONUŞMAK DURUMUNDAYIZ" DEMİŞTİ

Gözler seçim öncesi asgari ücretin 500 dolar seviyesinde olacağı sözünü veren iktidara çevrilmişken, Yılmaz geçtiğimiz günlerde “Dolar yerinde durmuyor her gün farklılaşıyor. Biz TL konuşmak durumundayız” diye konuşmuştu.