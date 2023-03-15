Bahçeli sellerde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini övmeyi unutmadı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sararmaya devam ederken, depremden etkilenen iller arasında bulunan Şanlıurfa ve Adıyaman’da sel felaketi meydana geldi.

Şu ana kadar 5 yurttaşımız hayatını kaybederken, 10 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sellerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ ÖVDÜ

Bahçeli, başsağlığı dilemek için yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini överek, “Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü uğratamayacaktır” dedi.

MHP lideri Bahçeli’nin Twitter paylaşımlarının tamamı ise şöyle:

"Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin hasarını güç birliği halinde kaldırırken, Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan aşırı yağışlar taşkın sellere neden olmuş, nihayetinde yeni bir felaket deprem bölgesini canevinden vurmuştur. Söz konusu felaketin tahribatı büyüktür.



Meydana gelen sellerden 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşımızın kaybolduğu, çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmaktadır. Bir felaketin izini silme mücadelesi azimle sürüyorken, bir başka felaketin ortaya çıkması milletimizi derinden üzmüştür.



Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir. “Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat” sacayağında; deprem ve diğer mahut sorunlarla başa çıkabilecek akıl, irade, inanç ve mücadele şevki çok şükür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle tesis edilmiştir.

Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır.

Kahramanmaraş merkezli depremler ile Adıyaman ve Şanlıurfa’da oluşan sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Rabbim nice musibetten milletimizi ve ülkemizi esirgesin diyorum."