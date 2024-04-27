AYM kararı hiçe sayıldı... CHP'li Sevda Erdan Kılıç: "Kaçak Sarayın bir de kaçak danışmanları var"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı personeli ile ilgili aldığı Anayasa’ya aykırılık kararlarını hatırlatarak, “Anayasa’ya aykırı şekilde makam ve maaş sahibi olan bu danışmanlar bugün anayasa yazmakla görevliler. Hem Anayasa Mahkemesi Kararına uymuyorlar hem de Saray’ın kapalı kapıları arkasında anayasa yazıyorlar. Bir yandan da maaşını alnının teriyle kazanan emekçi halka parmak sallıyorlar. Bazı danışmanlar ise montajla, yalanla seçilmiş belediye başkanımıza kumpas kurmaya çalışıyor” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı personeli ile ilgili aldığı Anayasa’ya aykırılık kararlarını Meclis gündemine taşıyarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Kılıç, önergede, Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı personelinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı kalınmaksızın istihdam edilmesi ile danışmanların maaşlarının yanı sıra emeklilik ve yaşlılık aylığı almalarına devam edebilmelerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini Anayasa’ya aykırı bulduğunu anımsattı.

ANAYASA’YA AYKIRI KOLTUKTAN ANAYASA YAZIYORLAR

Anayasa Mahkemesi kararı ile başdanışmanların pozisyonunun Anayasa’ya aykırı olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirten Kılıç, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kararname yayımlayarak Saray’da kendisine danışman ordusu inşa etti. Kararnameye göre, bu danışmanların sayısını da maaşını da Cumhurbaşkanı kendisi belirleyecekti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, memurların maaşlarının kanundan farklı bir şekilde belirlenmesine itiraz ettik. Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk ve Anayasa Mahkemesi de bizi haklı bularak kararnameyi iptal etti. Gelin görün ki; aradan iki ay geçmesine rağmen danışmanlar hala Saray’dalar.

Saray danışmanları, Anayasa’ya aykırı bir şekilde orada oturmaktadırlar ve Anayasa’ya aykırı bir şekilde maaşlarını almaktadırlar. Yani kaçak sarayın artık bir de kaçak danışmanları var.

ANAYASA TASLAĞINI YIRTIP ATIN

Anayasa’ya aykırı şekilde makam ve maaş sahibi olan bu danışmanlar bugün Anayasa yazmakla görevliler. Hem Anayasa Mahkemesi Kararına uymuyorlar hem de Saray’ın kapalı kapıları arkasında Anayasa yazıyorlar.

Bir yandan da maaşını alnının teriyle kazanan emekçi halka parmak sallıyorlar. bazı danışmanlar ise montajla, yalanla seçilmiş belediye başkanımıza kumpas kurmaya çalışıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı eğer tasarruf çağrınızda samimi iseniz önce hukuka aykırı bir şekilde görev yapan tüm Danışmanlarınızın işine son verin. Anayasa çağrınızda samimi iseniz Anayasa’ya aykırı bir şekilde görevde bulunan danışmanlarınızın yazdığı Anayasa Taslağını da yırtıp atın.

Önce hukukun gereğini yapın sonra da tasarruf çağrınızı uygulayın.”

Kılıç, Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

“Her ne kadar kararın yürürlük tarihi 9 ay sonra olarak belirlense de AYM kararı ile hukuka aykırı olduğu ortaya çıkan maaş uygulaması devam etmekte midir? AYM kararı ile hukuka aykırı olduğu ortaya çıkan maaş uygulamasını 9 aylık süre bitmeden, durdurarak hukuka aykırı uygulamayı hemen sonlandırmayı düşünüyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan 2023 günü yaptığı açıklamada, kamuda tasarruf çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı kapsamında Cumhurbaşkanlığı personeli ve Cumhurbaşkanı Danışmanı için herhangi bir tasarrufta bulunulmasını düşünüyor musunuz?”

Kaynak: ANKA