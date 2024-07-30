Ankara'yı Hareketlendiren İddia Doğru Çıktı! Cemal Enginyurt: 'En Az 30 Vekille Yeni Bir Grup Kuruyoruz'

DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin birleşip TBMM’de yeni bir grup kuracağı kulisi gündemde yerini alırken konuya ilişkin açıklama geldi. Bu iddiaları onaylayan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, "Olacaksa güçlü bir grup, güçlü bir muhalefet olsun. En az 30 vekillik bir grup kurmayı düşünüyoruz." dedi.

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Ankara'yı Hareketlendiren İddia Doğru Çıktı! Cemal Enginyurt: 'En Az 30 Vekille Yeni Bir Grup Kuruyoruz'

Geçtiğimiz günlerde Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ile Demokrat Parti'nin Meclis'te yeni bir grup kurulacağına yönelik çalışmalar yaptığı kulisi gündeme oturdu. Meclis'te grup kurmak için yirmi milletvekiline ihtiyaç duyuluyor. İki partinin toplam on sekiz milletvekilinin olması sonrası CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun devreye girdiği iddia edildi. Hatta, Kılıçdaroğlu ile Babacan'ın geçtiğimiz günlerdeki görüşmesinin de ana konusunun bu olduğu söylendi.

Konuyla ilgili Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt önemli açıklamalarda bulundu. Enginyurt, kurulacak olan grubun 20 milletvekiliyle kalmayacağını açıkladı.

ÖNCÜ DEMOKRAT PARTİ

Grubun Demokrat Parti öncülüğünde kurulması planlandığını bildiren Enginyurt, gerekçelerini ise şu sözlerle açıkladı: "Meclis'te grupları olmadığı için konuşamayan, söz alamayan vekiller var. Türkiye'de muhalefet etkili değil. Biz bu açığı kapatmak istiyoruz."

CHP'DEN DE VEKİL VAR

Odatv'nin haberine göre Cemal Enginyurt, DEVA Partisi, Demokrat Parti, CHP, bağımsızlar ve diğer partilerden katılacak vekillerle yaklaşık 30-40 kişilik bir Meclis grubu kurmayı planladıklarını belirtti. Enginyurt, CHP'den bu sayının bir-iki vekil olduğunu altını çizdi, ancak isim vermedi.

“EN AZ 30 VEKİLLİK”

Kurulacak olan grubun 20 ile sınırlı olmayacak olmasını Cemal Enginyurt şu sözlerle özetledi: "Olacaksa güçlü bir grup, güçlü bir muhalefet olsun. En az 30 vekillik bir grup kurmayı düşünüyoruz. Ayrıca, bu sayı 20 ile sınırlı olsa bir vekil Allah korusun hayatını kaybetse grubun düşmesi söz konusu. Geçmişte şahit olduk. O yüzden daha etkili olması için böyle bir yöntem düşündük."

Ankara Koridorlarında Bu Plan Konuşuluyor: 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti!Ankara Koridorlarında Bu Plan Konuşuluyor: 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti!Siyaset

Etiketler
TBMM Cemal Enginyurt Demokrat Parti DEVA Partisi Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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