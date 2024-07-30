Ankara Koridorlarında Bu Plan Konuşuluyor: 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti!

Kulislerde DEVA, Gelecek, DP, İYİ Parti, CHP ve AKP'li vekillerin yer aldığı en az 20 kişinin, Meclis'te yeni grup kurmaya hazırlandığı konuşuluyor. Bu planın arkasında ise iki isim var...

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Ankara Koridorlarında Bu Plan Konuşuluyor: 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti!

Ankara koridorlarında 20 vekilin Meclis'te yeni grup kurmak için harekete geçeceği iddiası konuşuluyor. Kulislerden sızan bilgiye göre merkez sağa yakın parti ve vekillerin Meclis’te yeni grup kuracak.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre, “merkez sağda yeni grup” hamlesinin arkasında Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve Salih Uzun var.

İLK HEDEF MECLİS'TE GRUP KURMAK

'Merkez sağ'a yakın çok sayıda vekilin böyle bir arayışta olduğunu belirleyen iki isim, merkez sağ kökenli siyasetçileri bir çatı altında toplamak istiyor. İlk hedef; Meclis'te yeni bir grup kurulmasına yetecek olan 20 milletvekilini bir araya getirmek. Enginyurt, İYİ Parti’den istifa ederek bağımsız kalan milletvekillerinin yanısıra CHP’de özellikle “Kemal Kılıçdaroğlu ekibi” olarak bilinen isimlerin yeni gruba destek vermesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

SAADET VE GELECEK PARTİLERİ DAĞILABİLİR

Gelecek ve Saadet Partili vekillerin oluşturduğu Saadet grubunun dağılmasının “an meselesi” olduğunun konuşulduğu Meclis kulislerinde dikkatler Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci’nin üzerinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Temurci; Erdoğan’la diyaloğunu “Aramızda abi-kardeş hukuku var” diye tanımlamıştı.

İYİ Parti’den ayrılan kimi isimlerin de 14 Ağustos’ta AKP'ye katılması bekleniyor.

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Meclis CHP İYİ Parti AKP Saadet Partisi Gelecek Partisi Cemal Enginyurt Demokrat Parti DEVA Partisi Kulis
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