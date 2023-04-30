Ankara'da AKP'nin miting yapacağı Milet Bahçesi çevresindeki CHP ve İYİ Parti afişleri tahrip edildi

AKP’nin bugün Ankara Millet Bahçesi’nde yapacağı miting öncesinde, miting alanı çevresindeki CHP ve İYİ Parti afişleri yırtıldı, bir kısmının üzerine de sprey boya sıkıldı.

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Ankara'da AKP'nin miting yapacağı Milet Bahçesi çevresindeki CHP ve İYİ Parti afişleri tahrip edildi

AKP’nin bugün Ankara Millet Bahçesi'nde yapacağı miting öncesinde, Millet Bahçesi'nin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de bulunduğu Hipodrom Caddesi üzerindeki CHP ve İYİ Parti afişleri kimliği belirsiz kişilerce söküldü.

SPREY BOYA İLE KAPATILDI

Camlı reklam panoları içinde yer alan afişler ise sprey boya ile kapatıldı.

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