Anadil gününde Meclis'te Kürtçe'den sonra Lazcaya da sansür: CHP'li Ocaklı'nın mikrofonu kapatıldı

21 Şubat Dünya Anadil Günü’nde TBMM Genel Kurulu'nda CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin Kürtçe ifadesinin ardından, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da Lazcayla sansüre uğradı.

CHP'nin Rize'den 46 yıl sonra çıkan ilk vekili Tahsin Ocaklı, söz alarak Genel Kurul Kürsüsüne çıktı.

Ocaklı konuşmasına "21 Aralık Dünya Anadil Günü ve ben de bu güne dair birez anlaşılabilir bir biçimde Türkçeyle, tabii başkanımın da izin verdiği kadar araya Lazcayı da karıştırarak anlatmaya çalışacağım, umarım fazla kısılmayız" ifadeleriyle başladı.

Bu sırada Gelen Kurul'u yöneten MHP'li Meclis Başkan Vekili Celal Adan araya girip "Katma sen yine Türkçe devam et" uyarısı yaptı.

'ANNEM EKRANDAN BENİ BEKLİYOR'

"Dünyada yaşayan kaç milyon insan varsa bunlar 6 bin adet, Türkiye'de de 20 dille filolojik olarak hala konuşmaya devam ediyorlar. Ben de 7 yaşında Türkçe öğrenmiş, 7 yaşına kadar Lazca konuşan bir vekil olarak karşınızdayım. Annem ile, ailem ile iletişim kurduğumda hala lazca konuşuyorum.

Şimdi annem beni ekranlardan bekliyor. 'benim için Lazca birşey söyleyecek' diye. Ve ben annem için kurguladığım belki birkaç cümleyi size etmeye başladığımdakürsü dokunulmazlığı olan bu mikrofonu kapatmak suretiyle bir demokrasi ayıbı yapmış olacaksınız" diyen Tahsin Ocaklı, hazırladığı Türkçe ve Lazca yazıları göstererek şöyle devam etti: "Annem için söyleyeceklerimin Lazcası burada, Türkçesi de burada. Ben size çok basit okunabilir, görülebilir şekilde Türkçesini karşınıza koyuyorum. Şimdi bunu Lazca okumaya başlayacağım. Ve Parlamento'da bu mikrofonumun kapanmasına sebep olacak."

Ocaklı, "Şimdi anne vakit bitiyor beni dinle. senin için sesleneceğim" deyip Lazca ilk kelimeyi söylediği anda mikrofonu kapatıldı. Ocaklı sözlerini mikrofonsuz tamamlamak zorunda kalırken, Meclis TV de o ana kadar yakın plan çekim yaparken sesin kesilmesiyle birlikte genel görüntüye geçti.

OCAKLI: OYSA TÜM İNSANLIĞA MUTLULUK VE İYİLİK DİLEMİŞTİM

Daha sonra CHP'li ocaklı sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi: "Ana diller yaşasın, kaybolmasın diye tüm dünyada ve Türkiye'de 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü olarak kutlanıyor. Bu münasebetle bugün Meclis Kürsüsünden yaptığım Lazca konuşma kesildi. Oysa Lazca tüm insanlığa mutluluk ve iyilik dilemiştim. Xela do kayobate skudit. Oxoşk’va do oropaşeni, gogixtit, gogağarit. Guri kayiten ortit, Skidas Lazuri nena. Skidas Kianaşi nana nenape."