Babacan: Meclis'te grup kurmamız çok yakın

DEVA Partisi lideri Babacan, "Hedefimiz Meclis'te yeni muhalefet grubu kurmak. 15 milletvekilimiz var ama seçimlerden sonra bunun katılımlarla veya iş birlikleriyle 20'nin üzerine çıkması yakın" dedi.

Babacan: Meclis'te grup kurmamız çok yakın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KRT TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin TBMM'de kurdukları gruba neden katılmadıkları sorulan Babacan, "O tercihimizin pek çok sebebi var. Niye biz ayrı durduk, niye farklı bir yol yürüyoruz pek çok sebebi var. Ama en önemli sebeplerinden biri şu, Meclis'te başka bir muhalefet grubu olmasını biz çok önemsedik" yanıtını verdi.

Meclis'te ayrı bir grup kurmaya yakın olduklarını söyleyen Babacan, şöyle devam etti:

"Bizim şu andaki hedefimiz ve çabamız Meclis'te yeni muhalefet grubu kurmak. Bizim şu anda 15 milletvekilimiz var ama seçimlerden sonra bunun katılımlarla veya stratejik iş birlikleriyle 20'nin üzerine çıkması çok yakın görünüyor. Pek çok görüşmemiz var. Dolayısıyla Saadet ve Gelecek grubunun Meclis'te olması çok önemlidir. Onlar bir siyasi çizgiyi temsil etmektedir, o çizgiye bizim saygımız var. Ortaklar yönler olabilir, politikalarımız kesişen yerler olabilir ama ayrıştığımız yerlerde var. Zaten partiler tam örtüşse ayrı ayrı partiler olmaz."

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