Altılı Masa, İYİ Parti ev sahipliğinde bir araya geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak’ta İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleşecek Altılı Masa toplantısı öncesi liderlerle görüşmeye yarın başlayacak.

Akşener, 19 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu, saat 15.00'te Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal'ı partilerinin genel merkezlerinde ziyaret edecek.

20 Ocak Cuma günü saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek olan Akşener, aynı gün saat 16.00'da Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’yla görüşecek. Akşener son olarak 23 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ali Babacan'ı ziyaret edecek.

Kaynak: ANKA