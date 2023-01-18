Meral Danış Beştaş açıkladı: HDP, Anayasa Komisyonu görüşmelerine katılmayacak

Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) açılan kapatma davası sürerken HDP'nin hazine yardımına geçici bloke konuldu. Kararın ardından AKP ve MHP'nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi için istediği ikinci randevuya "hayır" yanıtı veren HDP, Anayasa Komisyonu görüşmelerine de katılmama kararı aldı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, partisinin Anayasa görüşmeleri hakkında kararını TBMM'de yaptığı basın toplantısı ile duyurdu. Beştaş, "Anayasayı tanımayanlarla, Anayasayı çiğneyenler ile Anayasayı rafa kaldıranlarla Anayasa yapılamaz" ifadelerini kullandı.

HDP'li Meral Danış Beştaş'ın açıklamaları şöyle oldu:

"Yarın yapılacak olan komisyon görüşmelerine HDP olarak katılmama kararını aldık. Bu seçim kampanyasını tarafı olmamaya karar verdik. Biz her türlü ayrımcılığın karşısındayız, temel hak ve özgürlüklerin temini için yeni bir demokratik anayasa yapmak gerektiğini yıllardır söylüyoruz bu konuda sayılı açıklamamız ve yazılı metinlerimiz mevcut.

HDP’nin hem tüzüğü hem ilkeleri hem uygulamaları hem de mesela konu başörtüsü ya başörtüsü ile ilgili hiç bir sorunu olmadığını ortaya koyuyor. Bizim ilçe yönetiminden MYK’mıza Meclis grubumuza kadar başörtüsü takan takmayan farklı şekillerde giyinen arkadaşlarımızla çok onurlu bir mücadele yürüttüğümüz kamuoyunun bilgisindedir. Tabii ki başörtüsü ile kadınların giyimiyle ilgili bir sorunumuz yok. Bugüne kadar bir sorunumuz olmadı.

Her türlü ayrımcılığın karşısındayız ama biz HDP olarak kıllık ve kıyafetin kadın bedeni üzerinde sebep olduğu her türlü egemenlik biçiminin karşısındayız. Yani anayasa toplantılarına katılacağımız için bunların ayrıntılarına girmiyorum. Ama kadınların hakları ve özgürlüğü alanında en çok mücadele yürüten kurullarında eşitliği sağlayan, eş başkanlık sistemini verdiği yasa teklifi ile yasalara getiren bir parti olarak bu konuda özgüvenimiz tamdır. Asla bir tartışmaya mahal veremeyiz."