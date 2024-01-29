Ali Mahir Başarır'dan Eren Erdem'e sert tepki: Gereği yapılır

Eski CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılmak istendiğini kaydetmiş ve "Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir. Şu an, İzmir’i yüzde 100 kazanacak bir isim olan Tunç Soyer, şu dakikalarda Mehmet Cengiz’in adamına değiştirilmektedir. Sebebi Kılıçdaroğlu’nu kurultayda desteklemiş olmasıdır. Cemil Tugay aday yapıldığı an; Mehmet Cengiz ile ilişkilerini açık seçil ortaya koyan tüm belgeleri paylaşacağım" diye yazmıştı. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Erdem'e yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, KRT TV'ye konuk olarak açıklamalarda bulundu.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN ERDEM'E TEPKİ

CHP'li Başarır, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında Eren Erdem'in sosyal medya üzerinden ortaya attığı iddialara tepki gösterdi.

Ali Mahir Başarır açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Cemil Tugay'ın kendi kafasına göre belediyenin arsasını birine filan verdiği yok. O denilen şahsın Karşıyaka'da arazisi vardı. Dava açma hakkı vardı. Yasal olarak giden bir süreç vardı. Bunun üzerinden bir parti üyesi iftira atarsa gereken yapılır. Ben Cemil Beyi tanırım. Dünyanın en namuslu insanlarından biridir. Mal varlığında bir artış varsa karşımıza gelsinler. Herkes her adayı destekleyebilirler. Ama aday desteklenirken başkalarına iftira atılmaz. Eğer birilerine iftira atılıyorsa yeri ve zamanı geldiğinde hesap sorulur. Ben isim vermiyorum. Hiç kimse 'o belediye başkanı benim adamım, o belediye başkanı senin adamın' diyemez. Ama kimse algı yapamaz. Bizim adaylarımız örgütün istedikleridir. En iyisi kim olacaksa o olsun derim. Benim çok yakın arkadaşlarım da aday oldu. Bir kere bile MYK'yı aramamışımdır. Çünkü doğru değil. Bu benim haddim de değil. Aday açıklanacağı hafta bazı arkadaşlarımız çıkıyor dünyanın en namuslu insanı hakkında böyle iftira atıyor, ne oluyor. Belediye başkanımızla ilgili, kendisinin yolsuzluğuyla ilgili en küçük bir şey duymadım. Namusuyla, şerefiyle 5 yıl boyunca bir yeri yönetmiştir. Kimse kimseye iftira atmayacak, karnından konuşmayacak.