Ali Mahir Başarır'a yumruk atıp küfür ettiği öne sürülmüştü: Mahmut Tanal'dan iddialara cevap geldi

CHP'li vekil Mahmut Tanal, Altan Sancar'ın "CHP'li Mahmut Tanal, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

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Ali Mahir Başarır'a yumruk atıp küfür ettiği öne sürülmüştü: Mahmut Tanal'dan iddialara cevap geldi

Gazeteci Altan Sancar, sosyal medya hesabından paylaştığı bir haberde Cumhuriyet Halk Partisi'nde(CHP) bir kavga yaşandığını aktardı.

Sancar, CHP'li Mahmut Tanal'ın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştığını öne sürdü.

Altan Sancar, şunları aktardı:

"CHP'de kurultay için Meclis Genel Kurulu'nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal, Başarır'a yönelik fiziki müdahalede bulundu ve hakaret etti. İmza toplandığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine CHP'den bazı isimler ve Başarır "Genç ve yeni vekiller kendilerini baskı altında hisseder" diyerek itiraz etti.

MECLİS POLİSİ MÜDAHALE ETMEDİ

WhatApp grubundaki yazışmaların basına sızmasını da gösteren Başarır'a ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullanan Tanal, Başarır'ın göğsüne yumruk salladı. Sesleri duyan Meclis polisi de olay yerine gelse de tartışmanın vekiller arasında olduğunu görünce olaya müdahale edemedi. Olay partililerin araya girmesi ile sona erdi."

TANAL: TARTIŞMA YAŞANDI AMA KARŞILIKLI HAKARET KESİNLİKLE OLMADI

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Altan Sancar'ın iddialarının bulunduğu paylaşımı retweet ederek, iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Tanal, bir gerilimin yaşandığını ama söylenen boyutta olmadığını belirtti.

Mahmut Tanal'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Altan Sancar, sosyal medya hesabınızdan yer verdiğiniz iddialara ilişkin açıklamam şudur:

Grup Başkanvekilimiz ve Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ile aramızda kurultay sürecine ilişkin bir tartışma ve gerilim yaşanmıştır. Ancak Şahsımız ve aile şerefimiz üzerine karşılıklı hakaret kesinlikle olmamıştır. Paylaşımınızda yer alan "Ali Mahir Başarır'ın şahsına ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullandığım" iddiası, külliyen yalandır! Ali Mahir Başarır'ın ailesi benim ailemdir, benim ailem de Ali Mahir Başarır'ın ailesidir. Her bir CHP'linin ailesi, benim ailemdir. Düne kadar nasıl adaletsizliğe, iktidarın keyfi uygulamalarına karşı birlikte mücadele ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde mücadelemizi grup olarak sürdüreceğiz. Tekrar tekrar vurguluyorum! CHP, demokrasiyi içselleştirmiş bir partidir. Aramızda farklı görüşler olsa da biz her zaman büyük bir ailenin parçasıyız. CHP Milletvekilleri, ne birbirlerinin ne de bir başkasının namusu, şerefi ve ailesi üzerine hakaret etmez."

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