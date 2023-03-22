Akşener'den gönderme: Çanakkale’de ettiğimiz kardeşlik yeminini bozan biz olmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İcazetini nereden aldıkları belli olmayanların karşısında; Çanakkale’de kanlarımız üzerine ettiğimiz o kardeşlik yeminini bozan biz olmayacağız!" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ali Ağıralioğlu'nun bugün düzenlediği basın toplantısından bir kaç saat sonra Twitter hesabından bir açıklama yaparak, bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasının bir bölümünü paylaştı.

Akşener yaptığı paylaşımda, "Her vatandaşımızı, bir büyük memleket sofrasına oturtma hayalimizden vazgeçmedik; asla da vazgeçmeyeceğiz. İcazetini nereden aldıkları belli olmayanların karşısında; Çanakkale’de kanlarımız üzerine ettiğimiz o kardeşlik yeminini bozan biz olmayacağız!" açıklamasında bulundu.