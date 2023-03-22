Akşener'den gönderme: Çanakkale’de ettiğimiz kardeşlik yeminini bozan biz olmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun düzenlediği basın toplantısındaki sözlerine, Twitter üzerinden yanıt verdi.

Akşener'den gönderme: Çanakkale’de ettiğimiz kardeşlik yeminini bozan biz olmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İcazetini nereden aldıkları belli olmayanların karşısında; Çanakkale’de kanlarımız üzerine ettiğimiz o kardeşlik yeminini bozan biz olmayacağız!" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ali Ağıralioğlu'nun bugün düzenlediği basın toplantısından bir kaç saat sonra Twitter hesabından bir açıklama yaparak, bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasının bir bölümünü paylaştı.

Akşener yaptığı paylaşımda, "Her vatandaşımızı, bir büyük memleket sofrasına oturtma hayalimizden vazgeçmedik; asla da vazgeçmeyeceğiz. İcazetini nereden aldıkları belli olmayanların karşısında; Çanakkale’de kanlarımız üzerine ettiğimiz o kardeşlik yeminini bozan biz olmayacağız!" açıklamasında bulundu. 

Erdoğan canlı yayında açıkladı; Bakanlara milletvekilliği zırhı geliyor Bakanlara milletvekilliği zırhı geliyor
Limon kabuklarını atmayın. Hemen bunu yapın! Anında etkisi başlıyor Limon kabuklarını atmayın. Hemen bunu yapın! Anında etkisi başlıyor
Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı Yalı Çapkını hayranları yıkıldı.. Ece Uslu'da açıkladı
Demirtaş: Seçmenimiz mecburiyetin farkında, Yeşil Sol Partiyi sahipleneceklerdir Demirtaş: Seçmenimiz mecburiyetin farkında, Yeşil Sol Partiyi sahipleneceklerdir
ÇOK OKUNANLAR
2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo 2 gün önce tamamlanan anketin sonucu belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo
Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız' Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız'
Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo Herkesin merak ettiği sonuç ankette ortaya çıktı: İşte seçim ikinci tura kalırsa yaşanacak senaryo
Avrasya Araştırma'dan son anket: Tüm hesaplar yeniden yapılacak! Avrasya Araştırma'dan son anket: Tüm hesaplar yeniden yapılacak!
Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali