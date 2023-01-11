Akşener: Sayın Erdoğan, 'yersen' siyaseti ile devlet yönetilmez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haftalık grup toplantısında konuşuyor. İYİ Parti lideri, bu haftaki toplantısında AKP kanadından yapılan erken seçim açıklamalarını da değerlendirdi. Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a "Sayın Erdoğan, önümüzdeki 5 ayda senin seçilebileceğin bir tarih yok. Sana bir dost tavsiyesi, yancılarınla kafa kafaya verip hesap yapacağınıza son 5 ayını iyi geçirmek için çaba sarf et. Cumhurbaşkanlığın kötü geçti bari jübilen güzel olsun." diye seslendi.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Geceleri uyutmayan dertlerimizin biteceği günlere 1 hafta daha yaklaştık. Kaygıyla değil umutla uyanacağımız sabahlara 1 hafta daha yaklaştık. Düşüncelerimizi önemsemeyen, tercihlerimizi kabullenmeyen bir garip siyaset anlayışının sonuna 1 hafta daha yaklaştık. Ezcümle Sayın Erdoğan ve beceriksiz yönetimine sandıkta elveda diyeceğimiz o kutlu günlere 1 hafta daha yaklaştık.

"GÜZELİM HAZİRANA ÇAMUR ATIYORLAR"

Şunun şurasında seçimlere beş ay kaldı. İktidar seçimleri erkene almak için adeta çırpınmaya başladı. Seçimleri kazanabilecekleri ideal bir tarih anlayışına girdiler. İşi gücü bıraktılar bununla uğraşıyorlar. Mikrofonu önünde bulan her AK Partili bir başka yorumda bulunuyor. Hatta en son güzelim Haziran ayına bile çamur atmaya kalkıştılar. Haziran çok sıcak oluyormuş, sınavlar varmış. 2018'de erken seçim kararı aldığınızda Haziran ayı pek bir güzeldi de şimdi birden sıcak mı oldu? 2018'de üniversite sınavlarının olduğu gün için seçim kararı aldığınızda öğrenciler umurunuzda değildi de bu sene mi aklınıza geldi?

Haziran ayına çamur atmalarının elbette farklı sebebi var. Halının altına süpürdükleri pisliklerin Haziran ayına kadar ortaya çıkmasından korkuyorlar. Döviz kurlarını Hazirana kadar tutamayız diye korkuyorlar. Nebati bakanın 'Enflasyonu düşürdük' yalanı Haziran'a kadar patlar diye korkuyorlar. Verdikleri zamlar Haziran'a kadar eriyip gidecek diye korkuyorlar. Çünkü kendileri de biliyor ki enflasyon canavarı açıkladığından daha hızlı büyüyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Sayın Erdoğan sen hiç kendini yorma, önümüzdeki beş ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok. İstediğin kadar uğraş. Sandıkta senin için emeklilikten başka seçenek yok.

NEBATİ BAKAN ŞİMDİ DE ÖTV İLE TANIŞMIŞ

Nebati Bakan şimdi de ÖTV ile tanışmış. ÖTV ile tanışmış. 'ÖTV indirimi isteyene araç bulabildin mi diye soruyorum. Yok diyor. Ben de bulamadığın arabanın niye ÖTV'sini indirelim diyorum' diyor. Bunların her biri Türkiye'de oluyor. Şakacı şirin diyor ki ÖTV'yi indireceklermiş de araba kıtlığı çektiğimiz için indirmiyorlarmış. Buram buram liyakat kokan akıl dolu bir açıklama daha. Patronu Bay Krizle birlikte adeta Edi ile Büdü gibiler. Kendisi, 'Türkiye'nin 20 yılı ücretli çalışanların enflasyon karşısında en güçlü olduğu asla ezilmediği yıllar olarak tarihe geçti' dedi. Ne diyelim Allahım akıl, fikir, izan ver. Bay Kriz ve arkadaşları sanal iktidarlarının fantastik dünyasında yaşaya dursun biz bıkmadan, usanmadan gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz.

"YERSEN" SİYASETİ İLE DEVLET YÖNETİLMEZ

Bay Kriz sözde lütuflarını milletimizle paylaştı. Daha önce yüzde 25 olarak açıkladığı memur ve emekli zammını yüzde 30'a çıkarttı. Padişahımız, efendimiz lütfettiler. Niye en başında yapmadı kimse bilmiyor. Hangi hesaba dayandı onu da kimse bilmiyor. Sayın Erdoğan yersen siyaseti ile devlet yönetilmez. Öyle keyfine göre konuşamazsın. Öyle bahis oynar gibi milletin geleceği ile oynayamazsın. Madem yüzde 30 artış yapma imkanın vardı neden önce yüzde 25 açıkladın? Milletimize yoklama mı çektin, memura emekliye kupon mu yaptın? Biliyorum sen hesaptan kitaptan pek anlamazsın ama ben yine de sana bir hesap yapayım. 2022 yılında çalışanlar yüksek enflasyon nedeniyle ciddi bir refah kaybına uğradılar. 6 ayda bir enflasyon farkı verilmesi ise bu kaybı telafi etmeye yetmiyor. Hadi diyelim ki Tayyip Beyi Üzmeyen İstatislik Kurumu'nu ciddiye aldık. 2022 yılındaki refah kaybını telafi etmek için Ocak ayındaki memur ve emekli maaş artırımının yüzde 26 olması gerekiyordu. Bir de bunun üzerine 2023 yılında oluşacak enflasyonun en az yarısını koymamız gerekiyordu.

Hesabı bu şekilde yaptığımızda memur ve emekliler için yapılacak artışın hiç olmazsa en az yüzde 55 olan asgari ücret artışı kadar olması gerekiyordu. Gördüğü rüyanın ve yaptığı hamasi konuşmaların aksine sayın Erdoğan esnafı, kamu işçisini, kadını, genci, çocuğu özellikle bu ucube sisteme geçtiğimizden beri her yıl enflasyon karşısında ezdiriyor. Zaten zar zor geçinen insanımızı her gün daha fazla sefalete mahkum ediyor. Artık çok az kaldı sayın Erdoğan, milletimizin çilesinin bitmesine emin ol çok az kaldı. İYİ Parti iktidarına çok ama çok az kaldı. Uzun ince bir yoldasın, gideceksin sandık gelince. Acınacak bir haldasın, gideceksin sandık gelince. Artık yolun sonun göründü, o sene bu sene.

AK PARTİ VE KÜÇÜK ORTAĞI BAŞTA OLMAK ÜZERE HERKESİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

Gün geçtikçe derinleşen krizler hayatımızın dört bir yanına yayılıyor. Her geçen gün bir öncekini aratırken adeta zincirleme bir şekilde yeni krizlerde kapıda bekliyor. Mesela ekonomimizde tahribat eğitimde de yeni krizlere neden oluyor. Ülkemizin yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrencimize hizmet eden, 400 bin öğretmenimiz için istihdam oluşturan ve aileleriyle birlikte 1 milyon 600 bin insanımızın geçimini sağlayan özel okullar ciddi bir mali krizle karşı karşıya.

AK Parti iktidarı yüzünden hayatı atanamama kaygısıyla geçen birikimi saçma sapan politikalarla harcanan mesleği de inatla itibarsızlaştırılan öğretmenlerimiz bu sefer de yine iktidarın beceriksizliği yüzünden işsizliğe mahkum edildi. İşsiz kalmasalar bile zaten hali hazırdaki uygulamada 2014 yılında iktidar eliyle çıkarılan bir yasa nedeniyle devlet okullarında görev yapan meslektaşlarına göre oldukça düşük ücretlerle çalışıyorlar. Özel okullarda çalışan öğretmenlerimiz eşit işe eşit ücret ilkesinden bile maalesef yararlanamıyorlar. Yeni yılla birlikte özel okul ücretlerine yüzde 65 zam yapılacağı öngörülüyor.

Peki öğretmenlerimizin maaşları ne olacak? Yüzde 30'luk artışı bile alamayacaklar. 5 Ocak tarihinde yüce Meclisimize bir kanun teklifi verdik. Teklifimiz hayata geçerse devletin özel okul öğretmenlerinden aldığı SGK primi ve vergilerinin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak. Böylece özel okullardaki öğretmenlerimize de devlet okulları seviyesinde ücret ve sosyal yardımlar sağlanarak öğretmenlerimizin enflasyonun altında maaş almasının önüne geçilecek. Özel okullardaki KDV'nin de tamamen kaldırılmasını öneriyoruz. Kanun teklifimize başta AK Parti ve küçük ortağı olmak üzere tüm partilerin desteğini bekliyoruz.

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