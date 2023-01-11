'Yakıştı mı, yakıştı' diyen Soylu, 1 milyar harcadı: Yeni israf da yolda

Ekonomik kriz, kamunun astronomik harcamalarına engel olamıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Yakıştı mı, yakıştı” paylaşımları ile gündeme gelen hükümet konakları için Ocak 2022-Ocak 2023 döneminde harcanan para, 1 milyar 147 milyon TL’ye ulaştı. Tartışmalı hükümet konakları inşaatında son örnek ise Ankara Altındağ oldu.

75,4 MİLYON TL

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), 16 Aralık 2022 tarihinde, “Ankara Altındağ Hükümet Konağı Yapılması Yapım İşi” başlıklı ihale açtı. Toplam dokuz şirketin teknik şartnameyi incelediği ihaleye yalnızca iki şirket teklif sundu. Valiliğe bağlı YİKOB, tekliflerden birini gereksiz kılarak ihaledeki teklif sayısını bire düşürdü. Teklif üzerinde yapılan değerlendirmenin ardından 4 Ocak’ta Cankır İnşaat isimli şirket ile sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedelinin 75 milyon 490 bin TL olduğu öğrenildi.

16 OCAK’TA BAŞLAYACAK

Edinilen bilgiye göre, Altındağ’a inşa edilecek hükümet konağı için ilk çivi, 16 Ocak’ta çakılacak. Konağın yapımı, 10 Ocak 2024 tarihine kadar tamamlanacak. Konak, bodrum, zemin kat ve artı iki kat olmak üzere toplam dört kattan oluşacak. Konak için ikmal inşaatı gerçekleştirilmezse, maliyet 75,4 milyon TL olacak.

PARA YUTUYORLAR

Ocak 2022-Ocak 2023 döneminde inşa edilen ve toplam maliyeti 1.1 milyar TL'ye ulaşan hükümet konaklarından bazıları ve harcanan para şöyle:

-Antalya Serik Hükümet Konağı: 127,2 milyon TL

-Siirt Hükümet Konağı: 35,9 milyon TL

-Gaziantep Hükümet Konağı: 30,2 milyon TL

-Erzurum Hükümet Konağı: 31,2 milyon TL

-İzmir Tire Hükümet Konağı: 59,8 milyon TL

-Trabzon Sürmene Hükümet Konağı: 47,2 milyon TL