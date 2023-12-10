AKP'nin tek sorunu İstanbul'da değil: Parti içindeki kliklerin mücadelesi 2019'u tekrar yaşatabilir

Yerel seçimler için adayların açıklanmasına sayılı gün kala, AKP 2019’da kaybettiği İstanbul başta olmak üzere çoğu büyükşehir belediyesi geri almak istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’lilere 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turundan galibiyetle ayrılmasının hemen ardından İstanbul’u hedef olarak göstermişti. “Yeniden İstanbul” başlığıyla kampanya başlatan AKP’nin henüz İstanbul için kimi aday göstereceği netleşmedi.

Ankara’nın önemli gazetecilerinden Sedat Bozkurt, Kısa Dalga’daki köşesinde AKP içindeki kliklerin çekişmelerinin ve Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) aday çıkarma konusundaki tavrının AKP’yi zorlayacağını belirtti.

“CUMHUR İTTİFAKININ ADAYLARINI ÇOK CİDDİ RİSKE SOKACAKLARI KESİN”

AKP’nin sadece İstanbul’da sıkıntı yaşamadığını kaydeden Bozkurt, şunları kaydetti:

“Ankara, Antalya, İzmir, Hatay’da da mevcut. MHP ile ittifak kotarılmış görünüyor. MHP’ye Mersin ve Adana bazı iller ile birlikte verilebilir. Ama mesele bununla bitmiyor. Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, ‘İttifakı görüşmeye açığız, AKP bizim adayları destekleyebilir’ diye birkaç kez açıklama yaptı. Bu meselede çok kararlılar. İstanbul ve Ankara’da çok güçlü adaylar çıkaracaklar. Yükselme ivmelerine bakıldığı zaman cumhur ittifakının adaylarını çok ciddi riske sokacakları kesin. Erdoğan bu tablo karşısında Fatih Erbakan ile bir görüşme yapacaktır. Ama YRP politik iddiasını sürdürmek için bu sefer kolay kolay ikna olacağa benzemiyor.

Bazı seçim bölgelerindeki aday başvurusu da çok ilginç. Örneğin Muş’ta şu ana kadar 17 aday adayı başvurusu olmuş YRP’ye. CHP adayları için HEDEP ile İyi Parti ne kadar risk oluşturuyorsa aday çıkarma meselesinde, AKP’li ve MHP’li adaylar için de başta YRP olmak üzere muhafazakâr partiler bir o kadar çıkaracakları güçlü adaylarla risk oluşturuyorlar.”

AKP İÇİNDEKİ KLİKLER MÜCADELESİ: BİR ÖNCEKİ SEÇİMLERDE YAŞANAN TABLONUN TEKRARLANMA İHTİMALİ DE HAYLİ YÜKSEK

Deneyimli gazeteci, 2019’daki yerel seçim döneminde AKP’nin adayı Binali Yıldırım ile parti teşkilatının anlaşamadığı ve birlikte kampanya yürütmekte zorlandıklarını hatırlattı.

2019'daki yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım yarışmış; seçimleri İmamoğlu kazanmıştı

Gazeteci Bozkurt, AKP içindeki kliklerin kendi aday adayları olduğunu hatırlatarak, 2019 seçimlerinde yaşananların bu seçimde de tekrarlanabileceğini kaydetti:

“İstanbul Erdoğan için çok önemli. 2019 seçimlerinde Binali Yıldırım’ın aday gösterilmesine tepkisini geçen haftaki yazımda aktarmıştım. O seçim süreci de çok zor geçmişti Yıldırım için. İl Başkanı ile çatışma halindeydi. Süleyman Soylu ve Berat Albayrak ile hiçbir koşulda bir araya gelmiyordu. Erdoğan’ın katıldığı seçim propaganda çalışmalarına davet bile edilmiyordu. Kendisiyle ilgili seçim çalışmalarına katılamayan bir aday durumuna da düşüyordu. Şimdi de AKP içinde muhtelif klikler ve bu kliklerin aday adayları var. Yani bir önceki seçimlerde yaşanan tablonun tekrarlanma ihtimali de hayli yüksek.”