Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır?
Metropoll Araştırma, yaptığı genel seçim anket sonuçlarını paylaştı. İşte AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, HEDEP, Zafer Partisi, YRP ve TİP'in oy oranları...
Metropoll Anket, vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
Ankete gelen yanıtlar şöyle:
AKP yüzde 30,1
CHP yüzde 18,2
MHP yüzde 7,7
İYİ Parti yüzde 7,0
HEDEP yüzde 8,8
YRP yüzde 1,4
Zafer Partisi yüzde 1,4
TİP yüzde 1,0
Diğer partiler yüzde 2,0
Kararsızlar yüzde 6,9
Protesto oy yüzde 8,5
Cevap yok yüzde 7,0
Kararsızlar, protesto oylar ve cevapsızlar oransal olarak dağıtıldığında ise sonuç şöyle:
AKP yüzde 38,8
CHP yüzde 23,4
MHP yüzde 9,9
İYİ Parti yüzde 9,0
HEDEP yüzde 11,3
YRP yüzde 1,8
Zafer Partisi yüzde 1,8
TİP yüzde 1,3
Diğer partiler yüzde 2,7
Metropoll Araştırma'nın 15-19 Kasım tarihleri arasında yaptığı anket, 1800 katılımcı ile gerçekleştirildi.