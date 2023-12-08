Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır?

Metropoll Araştırma, yaptığı genel seçim anket sonuçlarını paylaştı. İşte AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, HEDEP, Zafer Partisi, YRP ve TİP'in oy oranları...

Anket Seçim
Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? - Resim: 1

Metropoll Anket, vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Ankete gelen yanıtlar şöyle:

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Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? - Resim: 2

AKP yüzde 30,1

CHP yüzde 18,2

MHP yüzde 7,7

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Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? - Resim: 3

İYİ Parti yüzde 7,0

HEDEP yüzde 8,8

YRP yüzde 1,4

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Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? - Resim: 4

Zafer Partisi yüzde 1,4

TİP yüzde 1,0

Diğer partiler yüzde 2,0

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Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? - Resim: 5

Kararsızlar yüzde 6,9

Protesto oy yüzde 8,5

Cevap yok yüzde 7,0

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Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? - Resim: 6

Kararsızlar, protesto oylar ve cevapsızlar oransal olarak dağıtıldığında ise sonuç şöyle:

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Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? - Resim: 7

AKP yüzde 38,8

CHP yüzde 23,4

MHP yüzde 9,9

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Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? - Resim: 8

İYİ Parti yüzde 9,0

HEDEP yüzde 11,3

YRP yüzde 1,8

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Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? - Resim: 9

Zafer Partisi yüzde 1,8

TİP yüzde 1,3

Diğer partiler yüzde 2,7

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Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? - Resim: 10

Metropoll Araştırma'nın 15-19 Kasım tarihleri arasında yaptığı anket, 1800 katılımcı ile gerçekleştirildi.

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Anket: Bu pazar seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alır? - Resim: 11
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