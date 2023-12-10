İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun 6 avantajı

Yerel seçim için tüm partilerde çalışmalar hız kazandı. İktidarın ve muhalefetten tüm siyasi partilerin gözü İstanbul'da. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde muhalefet partilerinin bir araya gelmesiyle kazanılan İstanbul'da önümüzdeki seçimlerde her partinin kendi adayıyla seçime girmesi bekleniyor.

İYİ Parti GİK kararından tüm illerde kendi adaylarıyla seçime girme kararı çıktı. HEDEP'in de kendi adayını çıkarması gündemde. CHP'nin adayı ve mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden kazanıp kazanamayacağı ise merak ediliyor.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan habere göre, İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibine göre bu mümkün. İstanbul’da bir şehir ittifakı yaratıldığını ve seçim sürecinde bunun geliştirilebileceğini söyleyen partililere göre İmamoğlu’nun bir dizi avantajı var.

Bu avantajlar şöyle sıralanıyor:

1) İmamoğlu mevcut belediye başkanı olarak yarışa bir adım önde başlıyor.

2) Anketler İYİ Partililerin yüzde 63’ünün CHP ile ittifaktan yana olduğunu gösteriyor. Ekrem Bey’e destek daha fazla. İYİ Parti adayı büyük etki yaratmaz.

3) İstanbul’daki Kürt seçmende Demirtaş etkisi kuvvetli. Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın adaylığı konuşuluyor. Demirtaş ile denk düşecek bir isim aday olmazsa İmamoğlu Kürt seçmenden aldığı oyu büyük ölçüde koruyabilir.

4) AK Parti’nin en geniş seçmen kitlesi yoksullar. İmamoğlu 5 yıllık görev süresince bu konuda iyi bir sınav verdi. Hem ihtiyaç sahiplerine yardım bütçesi artırıldı hem de partizan davranılmadı. İmamoğlu İstanbul’da yoksullardan, AK Parti seçmeninden önceki seçime göre çok daha fazla oy alacak.

5) Cumhurbaşkanlığı seçimi ülke genelinde 52-48 Erdoğan lehine bitti ama İstanbul’da Kılıçdaroğlu 4 puan öndeydi. 16 Nisan referandumundan yana devam eden bu tablo da İmamoğlu için bir avantaj.

6) AK Parti’nin konuşulan adayları Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ya da Tevfik Göksu gibi isimler ne partilerinde ne de seçmen nezdinde heyecan yaratıyor. Hiçbirinin CHP, HEDEP’ten oy alma potansiyeli yok. Ama iyi bir seçim süreci yönetilirse İmamoğlu AK Partililerin yanı sıra MHP seçmeninden de oy alabilir.