Optimar'dan İmamoğlu anketine yalanlama geldi; İsmail Saymaz yönetim kurulu başkanıyla sabahki görüşmesini anlattı

İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma şirketi, İmamoğlu anketini yalanladı. Gazeteci İsmail Saymaz, Yönetim Kurulu Başkanı Daşdemir'in sabah saatlerinde kendisini aradığını ve anketi yalanlamadığını açıkladı.

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Optimar'dan İmamoğlu anketine yalanlama geldi; İsmail Saymaz yönetim kurulu başkanıyla sabahki görüşmesini anlattı

İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma şirketi bugün yayınladığı ankette 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 rakibine de fark attığını söyledi.

Gündemde yerini alan anket için akşam saatlerinde şirket tarafından yalanlama geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir imzasıyla yayınlanan açıklamada "Optimar kurumsal kanalları tarafından ilan edilmeyen araştırma sonuçlarına itibar edilmemesi ve bu yolla kamuoyunda kafa karışıklığına yol açabilecek manipülatif girişimlere karşı dikkatli olunmasını değerli takipçilerimizden istirham ederiz" denildi.

Gazeteci İsmail Saymaz ise, Hilmi Daşdemir'in paylaşımını alıntılayarak bugün kendisiyle görüştüğünü ancak Daşdemir'in anketi yalanlamadığını söyledi. Saymaz, "Hilmi bey sabah beni 11.41’de aradınız. Araştırma üzerine konuştuk Sabah siz “Böyle bir araştırmamız yok” demediniz. Akşam ne değişti?" diye sordu.

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