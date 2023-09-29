AKP'nin reform planı: Hiçbir şey yapmamak | Adalet Bakanı Tunç: Strateji belgesi hazırlıyoruz sene başında Cumhurbaşkanı açıklayacak

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye’de yargının verdiği kararlar, sıklıkla tartışma konusu oluyor. SODEV’in yayımladığı bir ankette yurttaşların sadece yüzde 15,7’si yargının bağımsız olduğunu düşünüyor. “Yargıya güvendiğini” ifade edenlerin oranı ise yüzde 18’de kaldı.

OECD’nin raporuna göre ise son 10 yılda 36 ülke içinde Türkiye adalete güvenin ve eğitimden memnuniyetin en hızlı azaldığı ülke oldu.

BAKAN TUNÇ TOPU HAKİMLERE ATTI

AKP hükümeti ise adalette yaşanan sorunları görmezden gelmeyi tercih ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün yaptığı konuşmada, topu hakim ve savcılara atarak, “En iyi mevzuat en kötü uygulayıcının elinde en kötü mevzuat olarak ortaya çıkabilir. O nedenle hakim ve savcılarımızın sayısı 24 bine ulaştı. Hakim ve savcılarımızın hizmet içi eğitimlerle onları daha çok güçlendirmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

AKP’NİN YARGI PLANI HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK: BELGE HAZIRLIYORUZ, SENE BAŞI CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK

“Geciken adalet, adalet değildir” diyen Tunç, “Adaletin zamanın işlemesi lazım. Bu anlamda geçmişteki dönemde hedef-süre uygulaması başlamıştı” ifadelerini kullandı.

Peki, bütün bunların karşısında hükümetin planı ne? Tunç, strateji belgesi hazırladıklarını belirterek, yol planlarını şöyle anlattı:

“Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı Belgesi'ni hazırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız senin başında inşallah halkımızla paylaşacak.”

ERDOĞAN 2 YIL ÖNCE DE PLAN AÇIKLAMIŞTI

Erdoğan, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül döneminde, 2 Mart 2021’de İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklamıştı. Eylem planında yer alan hedeflerin çoğu hiçbir zaman hayata geçirilmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem