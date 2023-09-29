AKP'nin reform planı: Hiçbir şey yapmamak | Adalet Bakanı Tunç: Strateji belgesi hazırlıyoruz sene başında Cumhurbaşkanı açıklayacak

Türkiye'de yargıya güven dibe vurmuşken, AKP'nin yargıyla ilgili planı belli oldu: Hiçbir şey yapmamak! Adalet Bakanı Tunç bugün yaptığı açıklamada topu hakimlere attı ve Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıyoruz, sene başında Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi. Önceki belgeler uygulanmamıştı.

Son Güncelleme:
AKP'nin reform planı: Hiçbir şey yapmamak | Adalet Bakanı Tunç: Strateji belgesi hazırlıyoruz sene başında Cumhurbaşkanı açıklayacak

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye’de yargının verdiği kararlar, sıklıkla tartışma konusu oluyor. SODEV’in yayımladığı bir ankette yurttaşların sadece yüzde 15,7’si yargının bağımsız olduğunu düşünüyor. “Yargıya güvendiğini” ifade edenlerin oranı ise yüzde 18’de kaldı.

OECD’nin raporuna göre ise son 10 yılda 36 ülke içinde Türkiye adalete güvenin ve eğitimden memnuniyetin en hızlı azaldığı ülke oldu.

AİHM'in FETÖ kararını ‘uygulamayız’ diyen Adalet Bakanı Tunç’un kardeşinin ByLock’lu Bank Asya’lı dosyası nasıl kapatıldı?AİHM'in FETÖ kararını ‘uygulamayız’ diyen Adalet Bakanı Tunç’un kardeşinin ByLock’lu Bank Asya’lı dosyası nasıl kapatıldı?Siyaset

BAKAN TUNÇ TOPU HAKİMLERE ATTI

AKP hükümeti ise adalette yaşanan sorunları görmezden gelmeyi tercih ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün yaptığı konuşmada, topu hakim ve savcılara atarak, “En iyi mevzuat en kötü uygulayıcının elinde en kötü mevzuat olarak ortaya çıkabilir. O nedenle hakim ve savcılarımızın sayısı 24 bine ulaştı. Hakim ve savcılarımızın hizmet içi eğitimlerle onları daha çok güçlendirmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

AKP’NİN YARGI PLANI HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK: BELGE HAZIRLIYORUZ, SENE BAŞI CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK

“Geciken adalet, adalet değildir” diyen Tunç, “Adaletin zamanın işlemesi lazım. Bu anlamda geçmişteki dönemde hedef-süre uygulaması başlamıştı” ifadelerini kullandı.

Peki, bütün bunların karşısında hükümetin planı ne? Tunç, strateji belgesi hazırladıklarını belirterek, yol planlarını şöyle anlattı:

“Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı Belgesi'ni hazırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız senin başında inşallah halkımızla paylaşacak.”

DEVA Partili Yeneroğlu'ndan 'İnsan Hakları Eylem Planı' tepkisi: Kara mizah olarak tarihte yerini aldıDEVA Partili Yeneroğlu'ndan 'İnsan Hakları Eylem Planı' tepkisi: Kara mizah olarak tarihte yerini aldıSiyaset

ERDOĞAN 2 YIL ÖNCE DE PLAN AÇIKLAMIŞTI

Erdoğan, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül döneminde, 2 Mart 2021’de İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklamıştı. Eylem planında yer alan hedeflerin çoğu hiçbir zaman hayata geçirilmedi.

AKP'nin reform planı: Hiçbir şey yapmamak | Adalet Bakanı Tunç: Strateji belgesi hazırlıyoruz sene başında Cumhurbaşkanı açıklayacak - Resim : 3

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Yılmaz Tunç Adalet Bakanı Cumhurbaşkanlığı Yargı Yargı reformu
Son Güncelleme:
Tartışmalara yol açmıştı: '73 bin lira yetmiyor' diyen AKP'li vekilin 63 bin liralık ikinci maaşı ortaya çıktı! '73 bin lira yetmiyor' diyen AKP'li vekilin 63 bin liralık ikinci maaşı ortaya çıktı!
Ekim ve Kasım onların ayı olacak. Paradan ve Aşktan yana çok şanslı burçlar Ekim ve Kasım onların ayı olacak. Paradan ve Aşktan yana çok şanslı burçlar
Okan Bato ve AKP il başkanı cinayeti: Kanlı fayansta yatan kadın neler anlattı? Kanlı fayansta yatan kadın neler anlattı?
Çağatay Ulusoy'un yeni imajı herkesi hayran bıraktı! Değişim çok fazla Çağatay Ulusoy'un yeni imajı herkesi hayran bıraktı! Değişim çok fazla
ÇOK OKUNANLAR
'Cesaret' deyince onların adı bile geçmiyor: En korkak burçlar açıklandı En korkak burçlar açıklandı
Cansu Tosun'un annesi yasak aşka isyan etti: Ailecek görüşüyorlarmış Cansu Tosun'un annesi yasak aşka isyan etti: Ailecek görüşüyorlarmış
Meteoroloji 35 ili uyardı: Milyonlarca kişi sağanak yağıştan etkilenecek! Meteoroloji 35 ili uyardı: Milyonlarca kişi sağanak yağıştan etkilenecek!
Tedbirinizi alın: İstanbul'un 18 ilçesinde büyük elektrik kesintisi Tedbirinizi alın: İstanbul'un 18 ilçesinde büyük elektrik kesintisi
Selin Ciğerci, kızıyla birlikte Türkiye'den gitme kararı aldı: "İşimi ve kızımı orada büyüteceğim" Selin Ciğerci, kızıyla birlikte Türkiye'den gitme kararı aldı