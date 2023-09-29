Tartışmalara yol açmıştı: '73 bin lira yetmiyor' diyen AKP'li vekilin 63 bin liralık ikinci maaşı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde milletvekili maaşının yetersiz olduğunu söyleyen AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar’ın ikinci bir maaşı daha olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Tartışmalara yol açmıştı: '73 bin lira yetmiyor' diyen AKP'li vekilin 63 bin liralık ikinci maaşı ortaya çıktı!

AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar'ın, yaptıkları işe göre milletvekillerinin aldığı 73 bin 379 liralık maaşı az bulduğunu açıklaması geçen hafta tartışmalara yol açmıştı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Bayraktar'ın FİSKOBİRLİK'teki görevini bırakmadığı ve ayda iki toplantıya katılarak 67 bin lira kazandığı ortaya çıktı. Bayraktar 67 bin liralık kazancının yanında kurumun tüm imkanlarından faydalanırken, Sakarya ve Giresun'da iki farklı makam aracına sahip.

BAĞIMSIZ DENETÇİLERE GÖRE KURUM ZARARDA

Bir dönem FİSKOBİRLİK'te Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan, aynı zamanda Trabzon şube ortağı olan Murat Akyol, 2021-2022 dönemi mali tablosuna dair değerlendirmede bulundu. Akyol, “Birlik tarafından hazırlanan ve delegelere sunulan gelir tablosuna göre FİSKOBİRLİK'in 2021-2022 arası 1 yıllık dönemde 1.8 milyon lira kar ettiği görülmektedir. Oysa ki aynı döneme ilişkin bağımsız denetim raporunda 2 milyon liranın üzerinde zarar oluştuğu ifade edilmektedir. Yani ortada kar yoktur. Lütfi Bayraktar göreve geldiği gündem beri birliğin gayri menkullerini satıyor. Ama kurum hala zarar ediyor. Sadece geçen yıl banka ve finans kuruluşlarına olan borcu 135 milyon 600 bin lira” dedi.

Son Güncelleme:
Bağırsak sorunlarını çözen padişah şerbetleri! 1 bardağı bile fayda sağlıyor... Bağırsak sorunlarını çözen padişah şerbetleri! 1 bardağı bile fayda sağlıyor...
Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın Gezi kararına tepki Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın Gezi kararına tepki
4 gündür kayıp olan Açelya'nın cansız bedenine ulaşıldı: Sevgilisine bıraktığı not yürek burktu 4 gündür kayıp olan Açelya'nın cansız bedenine ulaşıldı: Sevgilisine bıraktığı not yürek burktu
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Biber acısı nasıl geçer? Ağzınız burnunuz yandıysa hemen bunu yapın... Biber acısı nasıl geçer? Ağzınız burnunuz yandıysa hemen bunu yapın...
Kütahya'da deprem Kütahya'da deprem
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 35 ili uyardı: Milyonlarca kişi sağanak yağıştan etkilenecek! Meteoroloji 35 ili uyardı: Milyonlarca kişi sağanak yağıştan etkilenecek!
Cansu Tosun'un annesi yasak aşka isyan etti: Ailecek görüşüyorlarmış Cansu Tosun'un annesi yasak aşka isyan etti: Ailecek görüşüyorlarmış
'Cesaret' deyince onların adı bile geçmiyor: En korkak burçlar açıklandı En korkak burçlar açıklandı
Tedbirinizi alın: İstanbul'un 18 ilçesinde büyük elektrik kesintisi Tedbirinizi alın: İstanbul'un 18 ilçesinde büyük elektrik kesintisi
4 gündür kayıp olan Açelya'nın cansız bedenine ulaşıldı: Sevgilisine bıraktığı not yürek burktu 4 gündür kayıp olan Açelya'nın cansız bedenine ulaşıldı: Sevgilisine bıraktığı not yürek burktu