AKP'nin provokasyonuna CHP'den suç duyurusu

AKP Gençlik Kolları, Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir binaya skandal bir afiş astı. Afişte Millet İttifakı'nın yuvarlak bir masa etrafında toplanmasının karikatürize edilmiş görüntüsünde; silah 'görseli' ile terör ilişkilendirmesi yapıldı.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

Bunun üzerine CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül afişin asıldığı alana giderek açıklama yaptı.

Bülbül açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın Nazilli'de yapacağı miting öncesi her seçim sürecinde olduğu gibi provokasyon dolu bir olay yaşandı. AKP Nazilli Gençlik Kolları, Altılı Masa'yı terörle suçlayan çirkin bir pankart astı. Gider ayak bu milleti daha ne kadar böleceksiniz. Ülkenin yarısından fazlasını temsil eden sayın genel başkanları terörle suçlamak haddinize mi? Bu ucube, akıl dışı, zihniyet çürüklüğünün dışa vurumu olan pankart oradan derhal indirilmelidir” dedi.

CHP’li Bülbül, ayrıca afişle ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.