Murat Kurum’un yalanı ortaya çıktı:

AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum’un “Kanal İstanbul gündemimizde değil” şeklindeki açıklaması yine yalanlandı. Ulaştırma Bakanlığı, “Çalışmaların son sürat devam ettiğini” açıkladı.

Murat Kurum’un yalanı ortaya çıktı:

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı AKP’li Murat Kurum’un Kanal İstanbul’a dair “Gündemimizde değil” açıklaması yine resmi olarak yalanlandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ''İnadına yapacağız ve İstanbul güzelleşecek” dediği Kanal İstanbul projesi yerel seçim sürecinde de gündem düşmüyor. AKP’nin adayı Murat Kurum ise çoğu zaman Kanal İstanbul sorusuna kaçamak yanıt verse de zaman zaman da “Gündemimizde yok” şeklinde açıklamalar yapıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

BirGün'den İsmail Arı, Murat Kurum’un oy kazanmak için “gündemimizde yok” dediği Kanal İstanbul Projesi’ni Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) sordu. 6 Mart tarihinde yöneltilen “Kanal İstanbul Projesi yapılacak mı?” sorusuna 14 Mart’ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yanıt verdi.

Bakanlığın yanıtında, “Projenin mühendislik çalışmaları tamamlanmış olup etaplar halinde imar planı çalışmaları devam etmektedir. Kanal İstanbul güzergahında yer alan ulaştırma yapılarına ait projelerin çalışmalarına başlanılmıştır. Etaplar halinde ilgili kurumlar ile koordineli olarak çalışmalar devam etmektedir” denildi. Yani açık bir şekilde projenin askıya alınmadığı ve çalışmaların son sürat devam ettiği açıklandı.

Kısa süre önce de Kanal İstanbul projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2024-2028 yılı planında yer aldığı ortaya çıkmıştı. Planda 2027'ye kadar kanalın yüzde 30'unun, 2028'e kadar yüzde 45'inin tamamlanacağı ifade edilmişti.

Ayrıca Kanal İstanbul bölgesindeki konut projeleri içinde peş peşe ihaleler düzenleniyor. Binlerce konutun inşası için milyarlarca liralık ihalelere imza atılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu duruma tepki göstererek, “Bunlar gizli gizli ihale yapıp, bir yandan Kanal İstanbul’da yol yürümeye çalışıyorlar” demişti.

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