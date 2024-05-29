AKP'nin abilerinden Erdoğan'a uyarı! "Yok etmeye çalıştığımız bürokrasi, siyaseti yeniden eline almaya başladı"

"AK Parti’nin Abileri” olarak adlandırılan Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Erdoğan’a, “Kanuni düzenlemeler bile, vatandaş buna ne der, diye değil, bürokrasinin taleplerine göre yapılıyor. Yok etmeye çalıştığımız bürokrasi siyaseti yeniden eline almaya başladı” uyarısında bulundu.

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AKP'nin abilerinden Erdoğan'a uyarı! "Yok etmeye çalıştığımız bürokrasi, siyaseti yeniden eline almaya başladı"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan istişare kurulu toplantısında, seçim sonuçları analiz edildi. Bazı kurul üyeleri, AKP'nin bürokratik oligarşi ile mücadele ederek bugünlere geldiğini, fakat son dönemde bürokrasinin siyaseti teslim almaya başladığına dikkati çekti.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; toplantıda “Parti de bürokrasiye göre hareket ediyor. Mesela, kanuni düzenlemeler bile, siyasetin bakış açısı ile değil bürokrasinin taleplerine göre yapılıyor. ‘Toplumdaki karşılığı nedir bunun’, ‘Vatandaştaki etkisi ne olacak’ gibi bu konular dikkate alınmıyor. Siyaset ön plana çıkarılmalı” değerlendirmesi yapıldı.

"PARTİDE FARKLI BİR YAPI OLUŞMAYA BAŞLADI"

AKP içinde bir süredir yaşanan ekipleşmenin de vurgulandığı toplantıda “Partide farklı bir yapı oluşmaya başladı. ‘Şunun adamı, bunun adamı’ diye bir şey yoktu. Şimdi ise teşkilatlar dâhil parti içinde ekipleşmeler başladı” görüşü dile getirildi. AK Parti’nin fabrika ayarlarına dönmesine yönelik tartışmalar ise “AK Parti’nin kuruluş aşamasındaki ayarlar ile bugünün şartları farklı” şeklinde değerlendirildi.

"DEĞİŞİM OLACAKSA GECİKTİRİLMEMELİ"

Seçim sonrası partide oluşan değişim beklentisi de masaya yatırıldı. Kurul üyelerinden bazıları “Değişim olacaksa bu geciktirilmemeli, zamanlaması önemli. Fazla bekletilirse de sıkıntı olur. Sonuç alınamaz” dedi.

"O GÜNKÜ CHP İLE BUGÜNKÜ CHP AYNI DEĞİL"

Toplantıda şu görüşler dile getirildi:

"1989 seçimleri ile bugünkü seçimleri aynı düzlemde değerlendirilmez. O günkü CHP ile bugünkü CHP aynı değil. Seçim sonuçlarını değerlendirirken, seçmen sosyolojisini de dikkate almamız lazım. Biz hata yapmış olabiliriz, eksiğimiz olabilir ama, bu insanlar hangi saiklerle CHP’ye oy verdi? Asıl buna bakılması lazım. CHP, 1989 şartlarından farklı olarak daha merkezde yer aldı. Kent Lokantalarına yönelik seçim sürecinde çok tartışma oldu ama bu yöntem aslında bizim kullandığımız bir yöntemdi. Bunları iyi analiz etmek lazım."

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