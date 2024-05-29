Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu kendini bitirmek için ne gerekiyorsa yapıyor

İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, "Bana ‘Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor’ diye sorarsanız ‘Kendini bitirmek için ne gerekiyorsa yapıyor’ derim, başka bir şey demem" dedi.

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu kendini bitirmek için ne gerekiyorsa yapıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeterli desteği bulması durumunda eylül ayındaki tüzük kurultayını seçimli kurultaya çevirip genel başkan adayı olmak istediğini söyledi.

CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde girdiği hiçbir seçimde yüzde 25 oy barajını aşamadığını, Özgür Özel'le girilen ilk seçimde yüzde 38 oy aldığını kaydeden Selvi, "Kemal Kılıçdaroğlu’na bu akılları kim veriyor diye CHP kulislerini yokladım. Kimse vermiyormuş. Bunlar Kılıçdaroğlu’nun kendi aklıymış. Daha vahimi Kılıçdaroğlu bunlara inanıyormuş" ifadelerini kullandı.

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