AKP'li Tuğrul Türkeş'e 'Osman Kavala' İzni Çıkacak Mı? Bakan Açıkladı...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in "Osman Kavala ile görüşme talebine" açıklama geldi.

AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş "Osman Kavala'nın durumu, laboratuvar gibidir. Altını kırmızıyla çizmek gerekir. Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur?" diyerek Gezi davası tutsağı Kavala’yı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Türkeş, bu açıklamasından sonra MHP’nin ve Devlet Bahçeli’nin radarına girmişti. Türkeş, tepkilere rağmen bu sefer yine Gezi davasından hükümlü olan Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Çiğdem Mater'le görüşmek için de başvuru yaptığını ilan etmişti. MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğluna bu açıklamaları sebebiyle, MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ve İYİ Partili kardeşi Ayyüce Türkeş başta olmak üzere, partisinden de eleştiriler gelmişti.

ANKA'nın sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkeş'in talebiyle ilgili konuştu. Yılmaz Tunç, "Tuğrul Türkeş'in Osman Kavala ile görüşme isteğini belirttiği dilekçeyi değerlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem