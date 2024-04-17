AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin Hatay itirazlarına tepki: 'Akla ziyan yalanlar söylendi...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından partisinin TBMM'deki ilk grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Grup toplantımızın, ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bereket, rahmet, mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'i ve bayramı milletçe hep birlikte huzur içinde idrak ettik. Sözlerime başlarken milletimin, İslam aleminin ve tüm insanlığın geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum.

Bayramın bereketini aileleri, komşuları ve dostlarıyla paylaşarak bu mübarek günleri ihya eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Biz de bayram boyunca 18 ayrı devlet, hükümet başkanıyla görüşerek hem milletimiz adına onların bayramlarını tebrik ettik hem de Gazze başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ele aldık. Rabbimden millet olarak hepimizi hayırla, sağlıkla huzurla, esenlikle daha nice bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyorum.

Biliyorsunuz bayramdan önce 31 Mart Pazar günü bir demokrasi bayramı olan Mahalli İdareler Seçimleri'ni gerçekleştirdik. Seçimlerin ülkemiz genelinde huzur ve sükunetle icra edilmesinden duyduğum memnuniyeti burada öncelikle ifade etmek istiyorum. Aldığımız güvenlik tedbirleri sayesinde birkaç müessif hadise dışında hamd olsun seçimde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Doğudan batıya, güneyden kuzeye, yurdumuzun dört bir köşesinde vatandaşlarımız sandığa giderek iradelerini özgürce ortaya koydu. Bölücü örgüt yandaşlarının seçmeni baskı altına almaya yönelik faşizan teşebbüsleri de amacına ulaşamadı. Rekabet seviyesi yüksek bir kampanya döneminden sonra seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk gerçekten takdire şayandır.

Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen demokrasimizin bir sandık sınavından başarıyla çıkmasını sağladık. 85 milyon olarak birlikte var olduğumuzu, hep birlikte Türkiye olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ülkemize, milletimize ve şehirlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin demokrasimize yakışır şekilde gerçekleştirilmesini teminen seçim kurullarımıza, kolluk kuvvetlerimize, sağlık personelimize ve sandık görevlilerine buradan teşekkürlerimi iletiyorum.

Hiç şüphesiz burada en büyük takdiri yol ve dava arkadaşlarım hak ediyor. AK Parti teşkilatları hem kampanya dönemi boyunca hem de sandık günü olağanüstü bir fedakarlıkla çalıştı, mücadele etti, emek verdi. Teşkilat mensuplarımız ramazan ayında iftar programlarıyla, ev ve esnaf buluşmalarıyla, çarşı pazar ziyaretleriyle, sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy dolaşarak halkımızla birlikte oldular. 31 Mart seçim sürecinde ulaşılmadık hiç kimseyi bırakmama şiarıyla gece gündüz koşturan genel merkez birimlerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, il, ilçe, belde teşkilatlarımıza, belediye başkan adaylarımıza ve aday adaylarımıza, mahalle ve köy temsilcilerimize, sandıklara titizlikle sahip çıkan müşahitlerimize, partimize, davamıza ve mücadelemize güçlü destek veren her bir kardeşime buradan en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN

YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından mahalli idareler seçim maratonu tamamlanacaktır. YSK 7 yerde seçim yenilenmesine karar verdi. Buralarda vatandaşlar 2 Haziran'da bir kez daha sandığa gidecektir. Şimdiden bu seçimlere hazırlanacağız. 31 Mart kapsamlı değerlendirmeyi hak ediyor. İlk göze çarpan özellik katılım seviyesinin düşüklüğüdür. 31 Mart seçimleri 20 yıldaki en düşük katılımlı seçim olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımadı. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oyunu etkilemiştir. Partimize teveccüh göstereni bize destek veren insanımızın sandığa gitmekten imtina ettiğini görüyoruz, nedenlerini analiz ediyoruz. 31 Mart seçimleri cumhur ittifakının üstünlüğü ile sonuçlandı. Toplam 539 belediyenin emanetini AK Parti'ye verdi. MHP de 8 il, 113 ilçe kazanmıştır. Cumhur ittifakı 756 belediyeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiştir. Türkiye'deki 1400 belediyenin yarıdan fazlası önümüzdeki 5 yıl Cumhur İttifakı tarafından yönetilecek.

CHP'NİN HATAY İTİRAZINA TEPKİ

Hatay sürekli örselenen şehrimiz oldu. Hatay ile aramızı bozmak için çok uğraştılar, sosyal fay hatlarımızla oynamaya kalktılar. Hatay bu oyunlara karşı tavrını net şekilde ortaya koydu. Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye duyduğu güven için Hatay'a teşekkür ediyorum. Ana muhalefet partisinin Hatay'ın iradesini gasp etmek girişimi son ana kadar devam etti. 'Ölülere oy kullandırıldı' gibi akla ziyan yalanlar söylendi. YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koydu. Önümüzdeki dönemde şehrimizi ziyaret ederek Hatay'a teşekkür edeceğiz. Bize güvenen diğer şehirlerimize layık olmak için her zamankinden fazla çalışacağız. AK Parti olarak 21 yıllık iktidarımızda eser üretirken hizmet götürürken seçim sonuçlarını önümüze almadık

'SEÇİM SONUÇLARINDAN HERKES DERS ÇIKARIP İÇ MUHASEBESİNİ YAPACAK'

Seçim sonuçlarından herkes kendisine ders çıkarıp iç muhasebesini yapacak. Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Birileri kendilerince yerel iktidar merkezi iktidar diye ikili yapı ihtisas etmeye çalışıyor. DEM'e diyet borcu ödemek değil de hayalden ibarettir bu. Tek iktidar vardır o da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Kabinemiz görevinin başındadır. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyorum. Demokrasi öncelikle halkın iradesini kabullenmek milletin tercihi ile zıtlaşmamak demektir. Muhalefet gibi rakamları eğip bükerek analizler kasmak bize yakışmaz. Milletin verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamamız gerekiyor. Komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak aziz milletimize karşı görevimizdir. Milletimiz bizden kapsamlı, samimi biz özeleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo nettir, biz de bu tablonun farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz.

Ayrıntılar gelecek...