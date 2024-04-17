Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin konuştu. Tekin, atamalar için net bir takvim olmadığını belirtti.

Konuya ilişkin gelen bir soruyu yanıtlayan Tekin, "Takvim de sayı da belli değil, belli olunca açıklayacağız" yanıtını verdi.

Tekin, kamuoyunda konuşulan rakamların doğru olmadığını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuyu görüşeceklerini bildirdi.